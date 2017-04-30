Karalahana guatr hastalığına neden oluyor

Karadeniz'de ve özellikle de Doğu Karadeniz'de sıklıkla görülen 'guatr hastalığı'nın başlıca sebebinin aşırı tüketilen ve halk arasında 'pancar' olarak bilinen karalahana olduğu iddia edildi.

Hastalığın bölge sıklıkla görülmesinin en başta sebeplerinden birinin karalahana olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Korhan Arslan, özellikle Çernobil'in uzak dönem etkilerinin şuan bölgede karalahana gibi sıklıkla tüketilen ürünler ile etkisini gösterdiğini belirtti. Arslan, "Özellikle Çernobil uzak dönem etkilerinden bahsediyoruz. Bu radyasyon uzak dönem etkileri bu bölgeye karalahana tüketiminden dolayı çok fazla guatr problemiyle uğraşıyoruz. Belki de Türkiye'de en fazla tiroid hastalığı ya da guatr hastalığı olan bölge Karadeniz ve de Doğu Karadeniz Bölgesi. Yine söylediğim gibi Çernobil uzak dönem etkileri troid kanserlerine yani guatr kanserleri çok fazla görülmesine neden oldu" dedi.



"GUATR PROBLEMİ OLAN HASTALAR KONTROLLERİNİ AKSATMAMALI"

"Çenobil'in uzun dönem etkileri yaklaşık 25-30 yıl sonra ortaya çıkıyor ve ben ayda yaklaşık 25-30 tane triod ameliyatı yapıyorum" diyen Arslan, "Bu yaptığım ameliyatların 5-6 tanesi kanser çıkıyor ne yazık ki. Karalahana yani yöresel adıyla 'pancar' tüketilmesi bu bölgede bunun için bir risk faktörü oluşturuyor. O yüzden bununla özellikle dikkat çekmek istiyorum. Guatr problemi olan hastalarımız muhakkak kontrollerini aksatmasınlar, düzenli kontrollerine gelsinler" şeklinde konuştu.



"KARALAHANAYI İYOTLU TUZ İLE TÜKETİN"

Dr. Arslan, "Pancar yenmesin" demenin çok doğru bir yaklaşım olmayacağını da kaydederek "Ben de Giresunluyum. Biz de pancar ile büyüdük, yememe şansımız yok ama en azından tüketirken iyotlu tuz kullansınlar. İyotlu tuz guatr oluşmasını guatrda ki o modül büyümesini engelliyor. Bu yüzden özellikle iyotlu tuz öneriyoruz" ifadelerini kullandı.