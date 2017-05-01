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01 MAYIS 2017
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Poyraz Ekinci
SAĞLIK

Poyraz bebeğin ölümünde doktor ihmali iddiası!

Adana'da kusma şikayetiyle hastaneye getirilen 6 aylık Poyraz Ekinci'nin ateş düşürücü ve ağrı kesici verildikten bir gün sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:42:05 Güncelleme: 11:56:50 İHA

Adana'da kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 6 aylık Poyraz Ekinci'nin, ateş düşürücü ve ağrı kesici verildikten bir gün sonra hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VE AĞRI KESİCİ İLAÇ YAZILIP TABURCU EDİLDİ

Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde yaşayan Mahmut (25) ve Şehrinaz (26) Ekici çiftinin tek çocuğu 6 aylık Poyraz Ekici, 2 gün önce kusma şikayetiyle kamuya ait bir çocuk hastanesine getirildi. İddiaya göre, Poyraz bebekle ilgilenen doktor fiziki muayenenin ardından ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaç yazarak bebeği taburcu etti. Poyraz bebek muayeneden sonraki gün ilaçları verildikten sonra hayatını kaybetti.

"BİR ŞEYİ YOK DİYE GÖNDERDİ BİZİ"

Poyraz bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Baba, Mahmut Ekici, çocuğunun hastalığının tespit edilememesinde doktorun ihmali bulunduğunu ve şikayetçi olduğunu öne sürerek şunları söyledi:
"Bir şeyi yok diye gönderdi bizi. Eğer o doktor işini ihmal etmeseydi, kan tahlili ve diğer tahlilleri yapsaydı bir şey olmayacaktı. Yetkililer kendilerini benim yerime koysunlar ona göre müdahale yapsınlar."
İlgili kamu hastanesi, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

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