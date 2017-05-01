SAĞLIK HABERLERİ
01 MAYIS 2017
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ultra mini cihaz
SAĞLIK

Türk doktorlarından 'ultra mini' cihazlarla literatürlük müdahale

Konya'da bir hastanın karaciğerinde tespit edilen 3 santimetre çapındaki taşa, "ultra mini" denilen 2,6 milimetrelik cihazlar kullanılarak müdahale edilmesi, operasyonu gerçekleştiren doktorlara göre dünyada ilk oldu

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:07:55 Güncelleme: 16:24:32 AA

Konya'da bir hastanın büyük olduğu için normalde işlem yapılamayan karaciğer taşına, 2,6 milimetrelik ultra mini cihazlarla müdahale edilmesi, operasyonu gerçekleştiren doktorlara göre dünya tıp literatüründe ilk oldu.

KARIN AĞRISI VE GÖZLERDE SARARMA ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU

Seyit Esen (38), şiddetli karın ağrısı ve gözlerinde sararma şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde karaciğerinde 3 santimetre çapında taş olduğu tespit edilen Esen'e, müdahale için hastane doktorları harekete geçti. Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Belviranlı, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Bakdık ve üroloji doktorlarından Yrd. Doç. Dr. Mehmet Giray Sönmez'den oluşan ekip, ultra mini cihazlarla karaciğere müdahale ederek taşları temizledi.

"BU İŞİ DÜNYADA İLK YAPAN KLİNİK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Ahmet Öztürk, ameliyatı ekip çalışması sayesinde başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Genel bir değerlendirme sonrası açık ameliyattan ziyade endoskopik yöntemlerle taşın kırılması gerektiği fikrinin oluştuğunu aktaran Öztürk, karaciğerde irili, ufaklı taşlar olduğu için ameliyatın neredeyse imkansız olduğuna işaret etti.

OPERASYON 2,6 MİLİMETRELİK ALETLERLE YAPILDI

Endoskopik yöntemle karaciğer içerisindeki safra kanalına girerek taşların parçalandığını, bir kısmının dışarıya ve bağırsağa itilerek müdahalenin tamamlandığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti: "Karaciğer çok kanamalı bir organ. Kanallar küçük. Buradaki işlemler tahribata neden olabilir. Bizim kullandığımız aletlerle kanallarda rahat hareket edip, taşa ulaştık. Kanama ihtimalini en az düzeye indirdik. Ameliyattan sonra açılan delik daha çabuk kapandı. 'Ultra mini' diyebileceğimiz yaklaşık 2,6 (8F) milimetrelik aletleri kullanarak müdahaleyi yaptık. Yurt dışında daha kalın, yaklaşık 1 santimetreye yakın aletlerle yapılmış ender uygulamalar var. Biz ultra mini dediğimiz aletlerle bu işi dünyada ilk yapan klinik olmanın gururunu yaşıyoruz. Şu anda ameliyat görüntülerini hazırlıyoruz. Uluslararası camiaya bunu duyuracağız. Video sunumlarla uluslararası toplantılarda uygulamayı anlatacağız. Endoskopik taş tedavisi tecrübemizi karaciğerdeki taşa uyguladık. Sonuçta hastamızın da bizim de yüzümüz güldü. Hepimiz mutluyuz."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 56 dakika önce
    Beni türk hekimlerinin ellerine bırakın diye boşuna dememiş m k atatürk
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