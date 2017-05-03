Aspir yağının faydaları nelerdir?

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Sevil Gülsoy, yaza sağlıklı ve formda girmek isteyenlere kilo vermenin tüyolarını verdi. Gülsoy, yağ tüketmeden kilo vermenin mümkün olmadığını belirtti.

YAZA FORMDA GİRMEK İSTİYORSANIZ...

Sevil Gülsoy, yaza sağlıklı ve formda girmek isteyenlere sağlıklı kilo vermenin ipuçlarını verdi. Yağ tüketmeden kilo vermenin mümkün olmadığını aktaran Gülsoy, kilo vermek ve formda kalmak için aspir yağını önerdi.

Aspir yağının metabolizmayı hızlandırdığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu söyleyen Gülsoy, "Carthamus tinctorius bitkisinden elde edilen Aspir yağı yüzde 35 oranında CLA (Conjugated Linoleic Acid ); içerir. CLA maddesinin yağı depolamayı önleyen etkisi vardır. İçeriğindeki esansiyel doymamış yağ asitleri ile vücuttaki yağ ve kas dengesini de düzenleyebilir. Metabolizmayı hızlandırmaya, kilo vermeye yardımcıdır. Ayrıca güçlü bir antioksidandır. Son dönemlerde aspir yağı ile ilgili yapılan çalışmalar zayıflamaya olan etkisini gün yüzüne çıkarmıştır" dedi.

"BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE, FORMDA KALMANIN TEMEL UNSURLARINDANDIR"

Formda kalmanın yalnızca fiziksel değil, ruhsal ve zihinsel sağlığı da içeren genel bir sağlıklı olma hali olduğunu ifade eden Gülsoy, "Beslenme ve fiziksel aktivite, formda kalmanın temel unsurlarındandır. Modern yaşamla gelen stres, sağlıksız beslenme alışkanlığı ve biçimi kişiyi sürekli olumsuz etkilemektedir. Yaza formda mı girmek istiyorsunuz. Eminim zayıflamak için birçok yolu denemişsinizdir. Bu yazı sağlıklı ve formda geçirmek istiyorsanız Aspir yağını tercih edebilirsiniz. Dönem dönem zayıflamak istiyor ve özellikle zayıflama ürünlerini kullanmaktan çekiniyoruz. Bunun için imdadınıza hiçbir katkı içermeyen, ısıl işlem görmemiş içeriğinde yağ yakımına yardımcı CLA maddesini doğal olarak içeren, aspir yağı yetişiyor" ifadelerini kullandı.

"ASPİR YAĞINI SABAH, AKŞAM BİR ÇAY KAŞIĞI İÇEBİLİRSİNİZ"

Aspir yağı; büyük ölçüde linoleik tipteki Omega-6 ve bir miktar Omega-9 yağ asidi içerdiğini dile getiren Gülsoy, "Omega-6'nin da tıpkı Omega-3 gibi hücre duvarlarının yapısında ve işleyişinde önemli rol oynadığı, üstelik esansiyel bir yağ asidi olduğu, yani vücut tarafından üretilmeyip dışarıdan alınmasının zorunlu olduğu bilinmektedir. Soğuk sıkım tekniği ile elde edilen bu yağı ister sabah akşam 1 çay kaşığı kadar içebilir veya salatalarınıza ekleyerek diyetinize katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı kilo vermenin sırrı doğru beslenmede; doğru yağı doğru miktarda tüketmekte saklıdır. Aspir yağının doğal yapısında yüzde 35 oranında CLA bulunur. CLA yağın depolanmasını önleyerek, metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcıdır" açıklamalarında bulundu.