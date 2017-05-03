Uyuşturucu bağımlısı 10 bin kişi hayatını geri kazandı

Narconon Programı Güney Avrupa sorumlusu Giovanni Citterio, programla şimdiye kadar 10 binden fazla kişinin hayatını geri kazandığını söyledi.

Kurtuluş Vakfı, uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor. Türkiye'de 4 yıldır süren eğitim ve rehberlik programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.

Programın Güney Avrupa Sorumlusu İtalyan Giovanni Citterio, Edremit'te bulunan Kurtuluş Vakfı'ndaki çalışmaları inceledi. Vakıftaki programı denetleyen Citterio, 1982 yılında uyuşturucu bağımlılığından program sayesinde kurtulduğunu söyledi. Program ile 1982 yılında tanıştığını belirten Citterio, "Uyuşturucu bağımlısı ve toplumun reddettiği bir insan olarak biliniyordum. Program ile hayatımı kurtarmakla kalmayıp başka insanlara da yardım edebileceğimi anladım. Programı bitirdikten sonra da eğitici olarak kalmaya karar verdim. Orada eşimle de tanıştım ve beraber bu işin bizim hayatımızın amacı olduğuna karar vererek bir Narconon merkezi açtık. Daha sonra bir merkez daha derken bu noktaya geldik. Şimdi İtalya'da 6, Türkiye'de 1, Kahire'de 1, Makedonya'da 1 merkezimiz var" dedi.

"10 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI GERİ KAZANDI"

Programla bağımlıların hayatlarını geri kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Giovanni Citterio, "Kendi grubumla 10 binden fazla kişiye hayatını geri kazandırmayı başardık. Sadece uyuşturucudan kurtulmakla geri kalmayıp hayatlarını geri kazandılar, kendi hayatlarını ve ailelerinin hayatlarını yeniden inşa ettiler. Evlendiler çocuklarıyla birlikte yeniden yaşamaya devam ediyorlar. Türkiye'den de Dila Tezemir benimle irtibata geçtikten sonra Erdemit'te merkez kurduk. Tüm dünyada böyle bir programa ihtiyaç var. Program bir yaşam modelidir. Kişi programa girince kimliğini kaybetmiş durumda oluyor, amacını, kişiliğini ve yaşama isteğini kaybetmiş durumdadır. Program ile birkaç aşamadan geçerek insanın bütünlüğünü dürüstlüğünü ve kendini yeniden kazanması sağlanıyor. Program hayatını, bugünü yarını uyuşturucu kullanmadan herhangi bir şey kullanmadan nasıl yaşayabileceğini öğretiyor" diye konuştu.

"KONFERANSLARDA UYUŞTURUCUSUZ BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ ANLATIYORUZ"

Narconon merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki okullarda konferanslara katıldıklarını kaydeden Citterio, "Konferanslarda uyuşturucunun vücuttaki zararlarını anlatmaya çalışıyoruz. Gençlere ve ergenlere uyuşturucu vücuda girince neler yapıyor nasıl zararlar veriyor ve vücudunun buna nasıl tepki verdiğini anlatıyoruz. İtalya'da polis ve ilk yardım ekipleri ile konferanslara gidiyoruz. Birlikte çocuklara örneklerle uyuşturucunun zararlarını anlatıyoruz ve hayatını vücudunu nasıl etkilediğini söylüyoruz. Uyuşturucusuz başarılı olabileceğini anlatıyoruz. Afrika'da çok büyük başarı elde ettik. Birkaç okuldan, yetkili makamlardan teşekkür mektupları geldi. Bazı ülkelerde uyuşturucu deyince, çocuklara uyuşturucuyu tanıtmış gibi oluyorsun. Dünyada uyuşturucunun olmadığı yer yok ve bu tabu da yok artık. Bizler de tabu olmayan bir şeyi tabu yapmaya çalışıyoruz arkasına saklanmaya çalışıyoruz. Ama gerçek şu ki uyuşturucu her yerde bütün gazeteler bunu konuşuyor bütün dünya bunu konuşuyor ondan dolayı da zararlarını bilmek lazım, neden kullanmamaları gerektiğinin bilinmesi lazım" şeklinde konuştu.

Giovanni Citterio, Türkiye'de programa katılan gençlerin uyuşturucudan kurtulduğunu ve başkalarını da kurtarmak için mücadele ettiğini söyledi.