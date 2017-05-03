Iğdır'da balkonunda sigara içtiği 4'üncü kattan dengesini yitirip zemine düşmesiyle omuriliğinin kırılması sonucu yatağa mahkum olan Şanlıurfalı üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Emine Demir, fizik tedavi olmak için yardım beklediğini söyledi.

EKONOMİK DURUMU OLMADIĞI İÇİN FİZİK TEDAVİ OLAMIYOR

Şanlıurfalı işsiz Ahmet ve Şemse Demir çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Emine Demir, geçen yıl kazandığı Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü'nde okurken 27 Nisan tarihinde kirada oturduğu binanın 4´üncü katındaki balkonunda sigara içerken baş dönmesi sonucu dengesini kaybedip düştü. Ölümden dönen genç kızın omuriliği kırıldı. Van, Şanlıurfa, Gaziantep ve Ankara´daki hastanelerde tedavi gören ve yatağa mahkum olan Demir, hastaneden taburcu edilerek, Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi´ndeki baba evine döndü. Evde pencere kenarına yerleştirilen yatakta gün geçiren Emine Demir, ailesinin ekonomik durumunun olmadığı için fizik tedavi olamadığını söyleyip yardım istedi.

"YARDIM ELİNİN UZATILMASINI İSTİYORUM"

Tedavi olup iyileştikten sonra okuluna devam etmek istediğini ifade eden Emine Demir, "Omuriliğim kırıldığı için fizik tedavi görmem gerekiyordu. Şanlıurfa'daki fizik tedavileri yetersiz olduğu için benim Ankara'da bu tedaviyi görmem gerekiyor. Bunun için maddi durumum iyi değil, babam işsiz, sağlık güvencesi yeşil kart. Ailemin gücü yok, olanı da benim tedavim için sattılar. Ben tekrar tedavi görüp okulumu okumak istiyorum. Bu yıl arkadaşlarım mezun olacak, onlardan haber alınca çok üzülüyorum. Çok sevdiğim bir bölüm okuyordum. Ben sadece devlet büyüklerimden sadece iyi bir yerde fizik tedavi görmek istiyorum. Birilerinin benim sesimin duymasını istiyorum. Sürekli birinden yardım almak zorunda kalıyorum. Fizik tedavisini görene kadar ailemin kalacak bir yer lazım. Bunun için bize yardım elinin uzatılmasını istiyorum" dedi.

KIZININ TEDAVİSİ İÇİN SERASINI SATTI

Kızının tedavisi için serasını sattığını kaydeden Ahmet Demir ise, "Kızımın ayağıyla kalkması için bir fizik tedaviye ihtiyacımız var. Bunun için benim gücüm yok. Ben daha önceden sera işinde çalışıyordum. Ancak kızımın tedavisi için o serayı satmak zorunda kaldım. Maaşım ve sigortam yok" diye konuştu.

Kızın her gün yatakta erimesine dayanacak gücünün kalmadığını gözyaşları içerisinde anlatan anne Şemse Demir de, "Benim tek isteğim kızımın tedavisini karşılasınlar. Yeter ki kızım ayağı kalksın. Onun bu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor. Allah rızası için kızıma devlet büyüklerimiz sahip çıksın" diyerek yardım istedi.