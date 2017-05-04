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SAĞLIK

SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'ye getiriliyor!

Sağlık Bakanlığı SMA'lı bebeklere ABD'den ilaç getirecek. İlk etapta durumu ciddi 10 ila 20 arasındaki SMA'lı bebek bu ilaçları kullanabilecek

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:57:28 Güncelleme: 11:22:36 HABERTURK.COM

SMA (gevşek bebek sendromu), kasları günden güne eritiyor, hareket edilmesine izin vermiyor ve hatta nefes alınmasını bile zorlaştırıyor.

SMA hastası bebeklerin SMA hastalığını yenmesi için ise tek çare var. O da dozu 175 bin dolar olan bir ilaç.

İlaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirilecek. Peki, bu ilacı kimler alabilecek? Sağlık Bakanlığı nasıl bir tedavi yürütecek?

10 İLA 20 BEBEK BU İLAÇTAN FAYDALANABİLECEK

ABD'den getirilecek ilaçla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu açıklamalarda bulundu: "Erken Erişim Sistemi dediğimiz bir sistemle durumları müsait olan hastalara bu ilaçları kullanmak üzere firmayla görüştük. Zannediyorum 10 ila 20 arasındaki bebeğe bu ilaçlar kullanılacak."

SMA hastalarının umudu o ilaç SGK kapsamında Türkiye'ye getirilecek. İl etapta durumu ciddi 10 ila 20 arasındaki SMA'lı bebek, dozu 175 bin dolar olan ilacına kavuşacak.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 15 dakika önce
    e bi zahmet devlet karşılasın.sanki herkez milyoner de cebimizden vericektik?
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