Eşini bir yıl önce kaybeden Emma Cotillard, düğün fotoğaflarındaki o detayı görünce...

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Daily Mail'de yer alan habere göre; doktorların da eşi Justin’in beyninde tümör olduğunu anlayamadıklarını kaydeden Cotillard, kanser teşhisi konduktan sonra iki yıl ömrü olduğunu söyledikleri Justin'i daha kısa bir sürede kaybettiklerini söyledi.