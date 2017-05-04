Eşini bir yıl önce kaybeden Emma Cotillard, düğün fotoğaflarındaki o detayı görünce...

Jersey'de yaşayan Emma Cotillard geçen yıl mayıs ayında eşi Justin Cotillard’ı kaybetti. 33 yaşındaki kadın, "Justin, evlenmeden önce de garip davranıyordu ama bunu düğün stresi sanıyorduk" dedi.
Daily Mail'de yer alan habere göre; doktorların da eşi Justin’in beyninde tümör olduğunu anlayamadıklarını kaydeden Cotillard, kanser teşhisi konduktan sonra iki yıl ömrü olduğunu söyledikleri Justin'i daha kısa bir sürede kaybettiklerini söyledi.
Emma Cotillard, Justin'in bir problemi olduğunu ilk kez balayında anlamış çünkü Justin, 7 aylık hamile karısı Emma'yı tanıyamayarak, onu bir yabancı sanmıştı.
Ardından beyninde tümör olduğu tespit edilen Justin Cotillard, geçen yıl mayıs ayında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki eşini kaybeden Emma ise düğün fotoğraflarına baktığında, dehşet verici bir gerçekle karşılaştı.
Düğün fotoğraflarında eşinin suratının sağ kısmının daha çökük olduğunu fark eden Emma, eşinin başına gelenleri sosyal medyada duyurdu. İnsanları, konu hakkında daha duyarlı olmaya davet eden kadın, genç dullar için destek grubu kuruyor.