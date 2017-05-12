Down sendromlu gençler 'asker' oldu

Malkara Belediyesi Başkanı Ulaş Yurdakul'un eşi Seda Yurdakul, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Kadın Meclisi üyeleri ile down sendromlu gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlikte, temsili askerler Tugay Çimen, Murat Doğan, Hasan Berk Koçak ve Murat Budak'a kına yakıldı.

Üzerinde askeri üniformalı subay maketi, Türk bayrağı ve askeri kule bulunan pastayı kesen down sendromlu gençler, daha sonra Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve aileleri ile müzik eşliğinde dans edip halay çekti.



Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz da gençlere, Malkara 14 Kasım Spor Kulübünün formasını hediye etti.