Down sendrom
SAĞLIK

Down sendromlu gençler 'asker' oldu

Malkara'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 4 down sendromlu genç temsili asker oldu

12 Mayıs 2017 Cuma, 10:54:13 Güncelleme: 11:10:44 AA

Malkara Belediyesi Başkanı Ulaş Yurdakul'un eşi Seda Yurdakul, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ve Kadın Meclisi üyeleri ile down sendromlu gençlerin ailelerinin katıldığı etkinlikte, temsili askerler Tugay Çimen, Murat Doğan, Hasan Berk Koçak ve Murat Budak'a kına yakıldı.

Üzerinde askeri üniformalı subay maketi, Türk bayrağı ve askeri kule bulunan pastayı kesen down sendromlu gençler, daha sonra Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve aileleri ile müzik eşliğinde dans edip halay çekti.

Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yılmaz da gençlere, Malkara 14 Kasım Spor Kulübünün formasını hediye etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Brezilya'da Zika için ilan edilen acil durum kaldırıldı
SAĞLIK

Brezilya'da Zika için ilan edilen acil durum ...
Kilo verirken yağdan değil kastan kaybettiğinizi anlamanın yolları
SAĞLIK

Kilo verirken yağdan değil kastan kaybettiğinizi ...
Kadınların bol bol zeytin yemesi gerek!
SAĞLIK

Kadınlara bol bol zeytin; erkeklere ise...
Bob Marley melanom yüzünden ölmüştü! Peki, melanoma karşı ne yapılabilir?
SAĞLIK

Efsane şarkıcı parmağı yüzünden ölmüştü! İşte o ...
Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak
SAĞLIK

Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak
Alarmı kapatıp uyumaya devam etmek bitkinleştiriyor!
SAĞLIK

Alarmı kapattıktan sonra sakın uyumayın! Yoksa...
Kadınların bol bol zeytin yemesi gerek!
SAĞLIK

KADINLARA BOL BOL ZEYTİN; ERKEKLERE İSE...
Kalp yetersizliği 10 yılda 2 kat artacak
SAĞLIK

KALP YETERSİZLİĞİ 10 YILDA 2 KAT ARTACAK
Brezilya'da Zika için ilan edilen acil durum kaldırıldı
SAĞLIK

BREZİLYA'DA ZİKA İÇİN İLAN EDİLEN ACİL DURUM KALDIRILDI
Kilo verirken yağdan değil kastan kaybettiğinizi anlamanın yolları
SAĞLIK

KİLO VERİRKEN YAĞDAN DEĞİL KASTAN KAYBETTİĞİNİZİ ANLAMANIN YOLLARI
Alarmı kapatıp uyumaya devam etmek bitkinleştiriyor!
SAĞLIK

ALARMI KAPATTIKTAN SONRA SAKIN UYUMAYIN! YOKSA...
Down sendromlu gençler 'asker' oldu
SAĞLIK

DOWN SENDROMLU GENÇLER 'ASKER' OLDU