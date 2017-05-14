Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na katılan Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiğini belirterek, "Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammet zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor İsrail'den, Tunus'tan. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar" dedi.

DHA'da yer alan habere göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli 9. Kitap Fuarı'na katılan Canan Karatay, "Sağlıklı Beslenme" konulu söyleşiye katıldı. Canan Karatay sayesinde 3 yılda 30 kilo verdiğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hocam sizin sayenizde son 3 yılda tam 20 kilo verdim doğal beslenerek. Bütün yapay, katkılı şeylerden mümkün olduğu kadar uzak kalıyorum. Doğal beslenme, sağlıklı beslenme bir, ikincisi de hareket. Spor yapıyorum. 65 yaşındayım ama gençler benimle yürüyemiyor. Benimle koşamıyor. Ben hocamın talebesiyim. Onun dediklerine uyduğum için tam anlamıyla enerjim arttı. Gözüm açıldı" dedi.

Canan Karatay ise, "Çok gençleşmişsiniz maşallah. Hiç 65 yaşında gözüküyor mu? Ben de sizden 10 yaş büyüğüm, ablanız sayılırım. 75 yaşındayım. Sağlık diliyorum. Sayın başkanımız canlı örnek. Ben kötü bir şey mi söylüyorum sayın başkanım? Kötü bir şey söylemiyorum. Yalnız endüstriler için kötü oluyor. Her türlü savaş, her türlü mücadele bana karşı. Bu da beni mutlu ediyor" diye konuştu.

20-30 YAŞINDAKİ GRUPTA KISIRLIK ÇOK FAZLA

Yanlış beslenmeden dolayı 20-30 yaş grubunda kısırlığın fazla olduğunu söyleyen Canan Karatay, "Siz sanmayın ki şeker hastalığı genetiktir. Şeker hastalığı genetik değildir, önlenebilir. Şeker hastalığı başlatılmayabilir. Babam şeker hastasıydı. Annem bize çocukluktan itibaren çaya, şekere, süte şeker koydurtmadı. Biz öyle büyüdük, yağ yiyerek, zeytinyağı içerek büyüdük. Ben böyle söyleyince tabi yeni yetmeler çok yeni bir şeymiş gibi, özellikle 1980'den sonraki jenerasyon hepsi AVM çocuğu, hayatları AVM'de geçiyor, yemekleri AVM'de geçiyor. Anneler okulda, kantinde yemek yiyorlar, bütün hastalıkların temeli o zaman atılıyor ve bu anneler hamile kalamıyorlar. 20 ve 30 yaşındaki grupta kısırlık çok fazla. Neden, yanlış beslenmeden. Biz tıp okurken hanımlara nasıl korunulacak diye ders anlatırdık. Şimdi kıyamet kopuyor tüp bebek diye. Tüp bebek merkezleri açılmış. Neden, çünkü erkeğin de kadının da vücudunda annenin de babanın da vücutlarında sağlıklı tohum gelmiyor" diye konuştu.

"RAMAZAN PİDESİNİN SAĞLIKLI OLDUĞUNU SANMAYIN"

Ramazan'a şimdiden bol su içerek hazırlanmak gerektiğini ifade eden Canan Karatay şöyle konuştu:

"Sahura kalktığınız zaman çok güzel bir Karatay kahvaltısı yapacaksınız. İki üç tane yumurta yiyebilirsiniz az pişmiş tereyağında. 30-40 tane zeytin yiyebilirsiniz. Bol ceviz yiyeceksiniz. Ama şimdi pide geliyor önünüze, Ramazan pidesi. Ramazan pidesinin sağlıklı olduğunu sanmayın. Bunu söylüyorum ama yemeden de yapamayacağınızı biliyorum. O pideyi avucunuzun içi kadar açacaksınız. Yarısına bol köy tereyağı koyacaksınız zararını azaltmak için veya zeytinyağı varsa ona batırarak yiyebilirsiniz. Ramazan'a şimdiden bol su içerek hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü Ramazan'da akşama doğru ortaya çıkan baş ağrısı susuzluktan dolayıdır. Onun için şimdiden bu vücudu, bu toprağı iyi sulandırmaya başlayın. Son dakikada çok su içmek önemli değil. Çünkü bütün vücudun içine sağlıklı su girmesi lazım. Bunu benimsememiz lazım. İkincisi bağırsaklarınızın çok iyi çalışması lazım. O zaman acıkmıyorsunuz. O zaman baş ağrımıyor"

HURMA TAMAMEN ENDÜSTRİYEL

Canan Karatay orucun zeytinle açılması gerektiği belirterek, şu açıklamada bulundu: "Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammed zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı? Hurma tamamen endüstriyeldir. Hurma nereden geliyor, İsrail'den, Tunus'tan geliyor. Aklınızı başınıza alın. Kutsal kutsal diyerek, kutsallığı kullanarak bizi sömürüyorlar. Gözümüzü açacağız. Zeytin çok önemlidir. Zeytinle açılır, hafif su içilir, çay içilir şekersiz olmak şartıyla. Biraz peynir, biraz zeytin, sonra bir çorba. Ondan sonra da ne pişirildiyse o yenir. Bizim mercimek çorbamız var, soğuk ayranımız var, ayran çorbamız var taze naneyle yapılan, buğdayla yapılan. Bizim tarhanamız var."

KARATAY'IN AÇIKLAMASI DİN ALİMLERİNİN YAPTIĞI BİLGİLERDİRMELERLE ÇELİŞİYOR

Karatay'ın bu açıklaması din alimlerinin bugüne kadar yaptığı bilgilendirmelerle çelişiyor. Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, "Peygamberimiz hurma ve su ile iftar ederdi" demişti. Selman İbn-i mir (r.a.)¸ Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa¸su ile açsın. Zira su temizleyicidir." (İbni Mâce¸ Sıyam: 24; Ebû Dâvud¸ Savm: 21)