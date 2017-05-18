Hormonlu etlere dikkat!

Doç. Dr. Özlem Pelincan, et ürünlerindeki ilaç ve hormon kalıntıların cinsel bozukluklara neden olabileceğini söyledi.

İHA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Pelincan; hayvanlara uygulanan hormon ve ilaç kalıntılarının kesim sonrası tüketildiğinde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Pelincan, "Özellikle büyükbaş hayvanlarda ilaç ve hormon kalıntıları çok ciddi yer tutmakta. Bazen hastalıkların kısaltılması için kullanıldıklarında sıkıntı olmayabiliyor. Bazı durumlarda büyümeyi hızlandırmak, et oranının arttırılması için kullanılmaları risk oluşturuyor. Kısacası buna daha ucuza daha fazla protein elde etme diyebiliriz" dedi.

CİNSEL BOZUKLUKLARA YOL AÇIYOR

Et tüketimi yolu ile insanları etkileyen hormon ve ilaç kalıntılarının bir çok sağlık sorununa neden olabileceğini söyleyen Pelincan, "Bu hormon ve ilaç kalıntılarının insan sağlığı açısından ciddi etkileri olabilir. Örneğin; alerjik reaksiyonlar olabilir. Yorgunluk, insanın kendini hasta hissetmesi, cinsiyet davranışlarında ki bozukluklar, erken ergenliğe girme, davranış bozuklukları bunların arasında sayılabilir. Bazı hormonların bilinçsiz kullanılması kanser hücrelerinin oluşmasını da tetikleyebilir" dedi.

Hayvanlarda uygulanan hormon ve ilaçların yasaların öngördüğü ölçü ve zaman diliminde kullanılarak hayvan vücudundan atılma süresi dolmadan kesimlerin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Pelincan, "Eğer hastalıkların kısaltılması amacı ile katkılar kullanılıyorsa mutlaka maksimum kullanım limitlerine uyulması gerekir. Kullanılması gereken yasal süreler içerisinde kullanılmaları gerekir. Bu kalıntıların vücuttan atılma süresi tespit edilip, kesim, et, süt ve yumurta kullanımı bu kalıntıların vücuttan atılma sürelerinin ardından kullanılması gerekir. Bu hormon ve ilaçların hayvanlara uygulanma şekli de çok önemlidir. Ya kulak altından implante edilmeli veya yemlerine katılmalıdır" diye konuştu.