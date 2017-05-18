Hormonlu et
SAĞLIK

Hormonlu etlere dikkat!

Et ürünlerindeki ilaç ve hormon kalıntıları cinsel bozukluklara neden olabiliyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:03:56 Güncelleme: 12:15:37 İHA

Doç. Dr. Özlem Pelincan, et ürünlerindeki ilaç ve hormon kalıntıların cinsel bozukluklara neden olabileceğini söyledi.

İHA'da yer alan habere göre; Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Pelincan; hayvanlara uygulanan hormon ve ilaç kalıntılarının kesim sonrası tüketildiğinde insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Pelincan, "Özellikle büyükbaş hayvanlarda ilaç ve hormon kalıntıları çok ciddi yer tutmakta. Bazen hastalıkların kısaltılması için kullanıldıklarında sıkıntı olmayabiliyor. Bazı durumlarda büyümeyi hızlandırmak, et oranının arttırılması için kullanılmaları risk oluşturuyor. Kısacası buna daha ucuza daha fazla protein elde etme diyebiliriz" dedi.

CİNSEL BOZUKLUKLARA YOL AÇIYOR

Et tüketimi yolu ile insanları etkileyen hormon ve ilaç kalıntılarının bir çok sağlık sorununa neden olabileceğini söyleyen Pelincan, "Bu hormon ve ilaç kalıntılarının insan sağlığı açısından ciddi etkileri olabilir. Örneğin; alerjik reaksiyonlar olabilir. Yorgunluk, insanın kendini hasta hissetmesi, cinsiyet davranışlarında ki bozukluklar, erken ergenliğe girme, davranış bozuklukları bunların arasında sayılabilir. Bazı hormonların bilinçsiz kullanılması kanser hücrelerinin oluşmasını da tetikleyebilir" dedi.



KURALLARA UYGUN KULLANILMALI

Hayvanlarda uygulanan hormon ve ilaçların yasaların öngördüğü ölçü ve zaman diliminde kullanılarak hayvan vücudundan atılma süresi dolmadan kesimlerin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Pelincan, "Eğer hastalıkların kısaltılması amacı ile katkılar kullanılıyorsa mutlaka maksimum kullanım limitlerine uyulması gerekir. Kullanılması gereken yasal süreler içerisinde kullanılmaları gerekir. Bu kalıntıların vücuttan atılma süresi tespit edilip, kesim, et, süt ve yumurta kullanımı bu kalıntıların vücuttan atılma sürelerinin ardından kullanılması gerekir. Bu hormon ve ilaçların hayvanlara uygulanma şekli de çok önemlidir. Ya kulak altından implante edilmeli veya yemlerine katılmalıdır" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    Ramazan geldi hoş geldi...
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı bin 555 personel alımı yapacak!
Şok! Göğsündeki dövmeyi yok etmek için kendine ne yaptığına inanamayacaksınız!
SAĞLIK

Göğsündeki dövmeyi yok ederken dehşeti yaşadı...
Deri dokusuyla döllenme hayal mi?
SAĞLIK

Otel odasında bıraktıkları deri örnekleri nasıl bir ...
Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!
SAĞLIK

Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!
Yumurtanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

Dikkat! Pişmiş yumurtada bunu görürseniz...
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
SAĞLIK

3D yazıcılarda üretilmişlerdi! Üremeyi sağladılar...
Deri dokusuyla döllenme hayal mi?
SAĞLIK

OTEL ODASINDA BIRAKTIKLARI DERİ ÖRNEKLERİ NASIL BİR TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR?
Yumurtanın faydaları nelerdir?
SAĞLIK

DİKKAT! PİŞMİŞ YUMURTADA BUNU GÖRÜRSENİZ...
Hormonlu etlere dikkat!
SAĞLIK

ETTEKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
3D yazıcılarda üretilen yumurtalıklarda üreme sağlandı
SAĞLIK

3D YAZICILARDA ÜRETİLMİŞLERDİ! ÜREMEYİ SAĞLADILAR...
Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip!
SAĞLIK

BALON BALIKLARI VE İNSANLAR AYNI DİŞ GENİNE SAHİP!
İşte Ramazan'da orucu kolay tutmanın yolları!
SAĞLIK

İŞTE RAMAZAN'DA ORUCU KOLAY TUTMANIN YOLLARI!