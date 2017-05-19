Sina Tıp Merkezi
SAĞLIK

Kırık kemikler ameliyatsız iyileşecek

Amerikalı bilim insanları, yakın gelecekte kırık kemik tedavilerinde devrim yaratacak bir uygulamaya imza atacaklarını duyurdu

19 Mayıs 2017 Cuma, 09:30:23 Güncelleme: 09:47:24

Amerikalı bilim insanları, yakın gelecekte kırık kemik tedavilerinde devrim yaratacak bir uygulamaya imza atacaklarını duyurdu.

Buna göre, ameliyata gerek kalmadan kırık kemiğin kendi kendini iyileştirmesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Los Angeles Cedars-Sina Tıp Merkezi’ndeki doktorlar, bedeninde kırıklar bulunan laboratuvar hayvanlarına içinde kök hücre bulunan minik baloncuklar verdi. Bu kök hücreler ultrasonla harekete geçirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; uyarılan kök hücreler kırık kemiklerin iliklerini canlandırdı. Canlanan kemik ilikleri ise kemiğin kırıklarını tamir etti. Bilim insanları hayvanlar üzerindeki denemelerin cesaret verici olduğunu, insanlar üzerinde klinik deneylere yakında başlayabileceklerini söylediler.

 

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