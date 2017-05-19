Obeziteye karşı "Sağlıklı Yaşam Şenliği"

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs Avrupa Obezite Günü dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Şenliği" düzenleyecek.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşamın teşviki konularında farkındalığın oluşturulması için birçok etkinliğin planlandığı Sağlıklı Yaşam Şenliği, yarın Harikalar Diyarı'nda gerçekleştirilecek.



Etkinlik, genel müdürlük çalışanları ve vatandaşların da katılacağı "On Bin Adım Yürüyüşü"yle başlayacak.



Şenlik alanına kurulacak "Aşamalı Yarış Parkuru" ve "Pedal Çevirerek Araba Yarıştırma İstasyonu"nda çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca, "Tansiyon, Kan Şekeri ve BKİ Ölçüm Standı" kurularak, yarışlara katılacak katılımcıların tansiyon, şeker ve vücut kitle indeksleri ölçülecek.



Hareketin sağlık için önemine işaret etmek amacıyla kurulacak "Egzersiz İstasyonu"nda ise vatandaşlar uzmanlar eşliğinde egzersiz yapacak.



Etkinlikte, sağlıklı yiyecek sunumlarının yapılacağı "Sağlıklı, Pratik Yiyecek Standı" ile "Görsel Eğitim Materyal Standı", "Ağız ve Diş Sağlığı Standı"nın yanı sıra vatandaşların instagramdan "#HerGün10BinAdım" etiketi ile paylaştıkları fotoğrafların basımını yapmaları için "Fotoğraf Çekim Uygulama İstasyonu" da oluşturulacak.



Çocuklar için de alana "Şişme Oyun İstasyonu" kurulacak, "Köstebekgiller" adlı çocuk oyununun gösterimi yapılacak.



Öte yandan bisiklet federasyonuna bağlı sporcular da Harikalar Diyarı içerisinde yer alan gölün etrafında tur atarak, hareketli yaşamın önemine vurgulayacak.

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