Çocuklarda diş çürüğü
SAĞLIK

Şekerli süt, süt dişlerini tehdit ediyor!

Süt dişi çürüklerinin asıl nedeninin biberonla bebeklere içirilen şeker katılmış süt olduğunu söyleyen Diş hekimi Pınar Altunbaş, tavsiyelerde bulundu

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:11:25 Güncelleme: 15:19:27 İHA

Diş hekimi Pınar Altunbaş, süt dişi çürüklerinin asıl nedeninin biberonla bebeklere içirilen şeker katılmış süt olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre; Diş Hekimi Altunbaş, bebeklerde görülen biberon çürüklerine dikkat çekti. Çürüklerin asıl nedeninin biberonla bebeklere veriler şeker katılmış sütler olduğunu söyleyen Altunbaş, "Süt dişleri mine tabakaları tam olarak gelişmediğinden dış tehditlere karşı daha zayıftır ve çürüklere daha yatkındır. Bu nedenle süt dişlerinde biberon çürüğüne daha sık rastlanılmaktadır. Aslında biberon çürüğü bilinenin aksine biberondan kaynaklanmamaktadır. Bu çürükler biberonla bebeğe verilen sütün içerisindeki maddelerden kaynaklanmaktadır. Sütün içerisine bol miktarda şeker katıldığında bu şeker dişlerin üzerinde tutunup çürüğe neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

GECELERİ ÇÜRÜK RİSKİ ARTIYOR

Altunbaş, geceleri bebeklerde diş çürüğü riskinin arttığını ifade ederek, "Geceleri çürük oluşumu daha fazla olduğu için çocuklarda gece beslenmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Gece ağızda tükürük miktarı azaldığı için çürük yapan bakteriler diş yüzeylerinde gece daha fazla tutunuyor. Biberon çürüğünün önüne geçmek için çocukların beslenmesine dikkat etmeli ve mümkün olduğu kadar saf süt ve anne sütü ile beslenmeleri gerekir. Gece beslendikten sonra uyku öncesi dişler gazlı bezle temizlenebilir" dedi.

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