SAĞLIK

Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:13:18 İHA

Doymuş yağ asidi içeren besinlerin direkt damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını belirten Dr. Gülsüm Bingöl, tavsiyelerde bulundu

  • 1 Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?
    1 | 14

    Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asidi içeren besinlerin direkt damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyledi.

  • 2 Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?
    2 | 14

    İHA'da yer alan habere göre; Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asitlerinin kalp krizi riskinin artırdığına dair önemli bilgiler verdi.

  • 3 Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?
    3 | 14

    Doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını belirten Bingöl, "Yaklaşık yüzde 7 oranında tek başına doymuş yağlar damar sertleşmesini ve kalp krizi riskini artırıyor.

  • 4 Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?
    4 | 14

    Doymuş yağ asidi genellikle pastane ürünlerinde bulunur. Pastanelerde tüketilen içerisinde katı yağ konulan yaş pasta, börek gibi besinlerde bol miktarda bulunuyor. Bunlar direkt damar sertliği yaparak, kalp krizi riskini artırıyor.

  • 5 Doymuş yağlar kalp krizine neden olur mu?
    5 | 14

    Aynı zamanda kalp krizi riskinin azaltan iyi kolesterol oranını düşürüp, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen damar tıkanıklığı riskini artıran LDL kolesterol düzeyini de yükseltiyor. O yüzden doymuş yağları sağlıklı kalp beslenmesi açısından önermiyoruz" dedi.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000