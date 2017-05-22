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"KIRMIZI ETİ PİŞİRİRKEN DİKKAT!"

Çok fazla kırmızı et tüketiminin de kötü huylu kolesterolün yükselmesine yol açtığını aktaran Dr. Bingöl, kırmızı etin haftada 3-4 öğün tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Hiç et tüketilmemesinden bahsetmediklerini vurgulayan Dr. Bingöl, "Et tüketilmeli ama dengeli bir şekilde ve pişirme tekniği dediğim gibi çok önemli.