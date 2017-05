9 | 14

Yine öğünlerde dengeli beslenmeyi tavsiye ediyorum. Her öğünde kırmızı et yemek yerine zeytinyağı ile pişirilmiş yeşil sebzeler, baklagilleri mutlaka öneriyoruz. Kırmızı et yerine öğünlerde beyaz eti ve balığın da tercih edilmesini hastalarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.