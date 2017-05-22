Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asidi içeren besinlerin direkt damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını söyledi.
İHA'da yer alan habere göre; Dr. Gülsüm Bingöl, doymuş yağ asitlerinin kalp krizi riskinin artırdığına dair önemli bilgiler verdi.
Doymuş yağ asidi içeren besinlerin direk damar sertliği yaparak damar tıkanıklığı riskini artırdığını belirten Bingöl, "Yaklaşık yüzde 7 oranında tek başına doymuş yağlar damar sertleşmesini ve kalp krizi riskini artırıyor.
Doymuş yağ asidi genellikle pastane ürünlerinde bulunur. Pastanelerde tüketilen içerisinde katı yağ konulan yaş pasta, börek gibi besinlerde bol miktarda bulunuyor. Bunlar direkt damar sertliği yaparak, kalp krizi riskini artırıyor.
Aynı zamanda kalp krizi riskinin azaltan iyi kolesterol oranını düşürüp, halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen damar tıkanıklığı riskini artıran LDL kolesterol düzeyini de yükseltiyor. O yüzden doymuş yağları sağlıklı kalp beslenmesi açısından önermiyoruz" dedi.