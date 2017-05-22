Sıcak ve güneşli havalar henüz gelmedi ama kahve zincirlerinde yaz menüleri yerlerini almaya başladı bile...
Bir kısmımız yaz, kış sıcak kahvelerden vazgeçmezken; bazılarımız da soğuk kahve tutkunlarıyız. Ancak gerçek şu ki; ister yaz ister kış olsun, tükettiğimiz bol kremalı, aromalı kahveler oldukça yüksek kalorili...
Ancak yüksek kalorili içecekler tercih etmeyenler için de daha masum ve düşük kalorili içecekler mevcut. Peki hangi içecekte kaç kalori var? İşte çoğumuzun aklına gelen bu sorunun cevabı...
Ahududu & Beyaz Çikolatalı Frappe Creme - 490 kcal
Espresso ve Karamel Frappe Creme - 480 kcal