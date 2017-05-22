SAĞLIK

Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:51:25 HABERTURK.COM

  • 1 Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?
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    Sıcak ve güneşli havalar henüz gelmedi ama kahve zincirlerinde yaz menüleri yerlerini almaya başladı bile...

  • 2 Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?
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    Bir kısmımız yaz, kış sıcak kahvelerden vazgeçmezken; bazılarımız da soğuk kahve tutkunlarıyız. Ancak gerçek şu ki; ister yaz ister kış olsun, tükettiğimiz bol kremalı, aromalı kahveler oldukça yüksek kalorili...

  • 3 Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?
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    Ancak yüksek kalorili içecekler tercih etmeyenler için de daha masum ve düşük kalorili içecekler mevcut. Peki hangi içecekte kaç kalori var? İşte çoğumuzun aklına gelen bu sorunun cevabı...

  • 4 Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?
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    Ahududu & Beyaz Çikolatalı Frappe Creme - 490 kcal

  • 5 Kahve zincirlerinde tükettiğimiz içecekler kaç kalori?
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    Espresso ve Karamel Frappe Creme - 480 kcal

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