Oruç tutarken baş ağrısından korunmanın yolları!

Beslenme düzeninin değişmesi, uykusuzluk, uzun süre aç ve susuz kalınması gibi birçok neden Ramazan ayında baş ağrılarını tetikleyebiliyor. Ramazan’da baş ağrılarını önlemek için başta tetikleyici gıdalardan uzak durmak ve bir dizi koruyucu önlem almak gerekiyor. Nöroloji Uzmanı Hayal Ergin Toktaş, Ramazan’da baş ağrılarını önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.



RAMAZAN'DA ATAKLAR ŞİDDETLENEBİLİYOR



Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sebebi ile birçok kişi sıklıkla baş ağrısı yaşayabilmektedir. Uyku düzenin değişmesi ve uyulması gereken sağlıklı beslenme kurallarına bağlı kalınmaması da Ramazan’da baş ağrılarına yol açan en önemli nedenlerdir. Tüm bu nedenlerle daha önce hiç baş ağrısı şikayeti yaşamayan kişilerde bile bu dönemde baş ağrısı ortaya çıkabilmektedir. Migren tipi baş ağrıları bulunan kişilerde ise daha sık ve şiddetli ataklar görülebilmektedir.



KAN ŞEKERİ DÜŞÜYOR, BAŞ AĞRISI ARTIYOR



Uzun süreli açlık ve susuzluğun etkisi, kan basıncı değişiklikleri ile birlikte kan şekeri düşmekte ve buna bağlı olarak baş ağrıları oluşabilmektedir. Uzun süreli açlık ve susuzluk durumları migren başta olmak üzere primer baş ağrılarını tetikleyen faktörlerdir; ancak tetikleyici bu faktörler her migren hastasında farklılık gösterebilmektedir. Kısacası her migren hastası açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenmeyebilir.



FAZLA YAĞLI VE TUZLU BESİNLER ATAKLARA NEDEN OLABİLİR



Ramazan ayında sahur nedeniyle uykunun bölünmesi ve yeterli süre uyuyamamak da migren için tetikleyici bir faktör olabilir. Uyku düzeninin sağlanamaması, uykusuzluğun yarattığı stres baş ağrılarına yol açabilir. Bu süreçte özellikle uykuyu kaçıracak tarzda kafein içerikli sıvı ve besinlerin tüketilmemesi gerekir. Uyku öncesi ılık bir duş almak faydalı olabilir. Baş ağrılarından korunmak için Ramazan ayında hafif ve sağlıklı besinler tüketmek gerekir. Açlık süresinin uzun olması nedeniyle sıvı kaybı da fazla olacaktır. Bunun için iftar ve sahur saatleri arasında bol su içmek ve bu açığı kapatmak oldukça önemlidir.



SAHUR VE İFTAR SAATLERİNE GÖRE İLAÇLARINIZI ALIN



Şiddetli migren ataklarında tedavi uygulanmadan atağın geçmesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla oruç tutmak isteyen migren hastalarının sahur ve iftar saatlerine göre uygulanabilecek koruyucu tedavi için nöroloji uzmanına başvurması gerekir. Açlık faktörü ile migren atakları yaşayan kişiler, kullandıkları koruyucu ilaçları Ramazan’da sahur ve iftar saatlerine göre düzenlemelidirler.



NEFES VE GEVŞEME EGZERSİZLERİ YAPIN



Oruçluyken ortaya çıkan hafif ve orta şiddetli baş ağrıları için nefes ve gevşeme egzersizleri yapmak faydalı olabilmektedir. Bunun dışında temiz havaya çıkmak, karanlık ve sakin bir odada kısa süreli bir uyku ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir. Ancak açlıkla tetiklenen ve şiddetli migren atakları yaşayan kişiler oruç tutma konusunda ısrarcı olmamalıdır. Oruçluyken ortaya çıkan her baş ağrısının da her zaman açlık durumuna bağlanmaması gerekir. Eğer ani ve giderek şiddetlenen bir baş ağrısı varsa ve bu duruma bulantı, kusma, yüksek ateş, görme kaybı gibi belirtiler eşlik ediyorsa bu durumu açlıkla ilişkilendirmeden en kısa sürede nöroloji uzmanına başvurulması gerekir.

