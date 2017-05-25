Enerji verici kahve, Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen içeceklerden biridir. Kahve tiryakilerinin yanı sıra ayılmak için ya da ayık kalmak için de kahve sıkça tercih edilir.
Kahvenin faydaları hakkında yapılan son bilimsel araştırmalar, kahvenin birçok yararı olduğunu gösteriyor. İşte kahve içmenin 13 yararı...
1- Kişiyi daha akıllı ve enerjik yapar.
Kahve, yalnızca enerji seviyenizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. Kafein beyninize gittiğinde, adenosin adlı bir bileşik bloke olur ve nöronlar daha hızlı bir oranda serbest bırakılır.
2-Kilo vermeye yardımcı olur. Kahve içerken tükettiğiniz kafein metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Aslında, aşırı kilolu kahve içenlerin kahve içmeyen insanlara kıyasla yüzde 10 daha hızlı kilo verdikleri ortaya çıktı.