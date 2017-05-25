SAĞLIK

İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:24:30 HABERTURK.COM

Kahvenin faydaları hakkında yapılan son bilimsel araştırmalar, kahvenin birçok yararı olduğunu gösteriyor

  • 1 İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...
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    Enerji verici kahve, Türkiye'de çaydan sonra en çok içilen içeceklerden biridir. Kahve tiryakilerinin yanı sıra ayılmak için ya da ayık kalmak için de kahve sıkça tercih edilir.

  • 2 İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...
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    Kahvenin faydaları hakkında yapılan son bilimsel araştırmalar, kahvenin birçok yararı olduğunu gösteriyor. İşte kahve içmenin 13 yararı...

  • 3 İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...
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    1- Kişiyi daha akıllı ve enerjik yapar.

  • 4 İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...
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    Kahve, yalnızca enerji seviyenizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. Kafein beyninize gittiğinde, adenosin adlı bir bileşik bloke olur ve nöronlar daha hızlı bir oranda serbest bırakılır.

  • 5 İşte kahvenin bilmediğiniz 12 faydası...
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    2-Kilo vermeye yardımcı olur. Kahve içerken tükettiğiniz kafein metabolizmanızın hızlanmasına yardımcı olur. Aslında, aşırı kilolu kahve içenlerin kahve içmeyen insanlara kıyasla yüzde 10 daha hızlı kilo verdikleri ortaya çıktı.

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