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Yapılan araştırmalara göre; fiziksel görünüm insanlar üzerinde oldukça etkili... Kusursuz görünüm ve güzellik deyince de akıllara gelen ilk isimler ünlüler... İşte estetik operasyonlarla adeta başka birine dönen o ünlüler...

Deepika Padukone