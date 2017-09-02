SAĞLIK

Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!

03 Temmuz 2017 Pazartesi, 16:51:22 HABERTURK.COM

Daha genç görünüp sağlıklı olmak için 14 maddeyi bir araya getirdik. İşte hayatınızı daha sağlıklı hale getirecek o maddeler!

  • 1 Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
    1 | 32

    Sağlıklı ve genç görünmek için plastik cerrahiye başvurmanıza, pahalı salonlara gitmenize veya onlarca losyon kullanmanız gerekmez. Tek yapmanız gereken günlük alışkanlıklarınızı incelemek ve anti-aging (yaşlanma karşıtı) değişiklikleri yapmak.

  • 2 Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
    2 | 32

    Daha sağlıklı ve genç görünüme sahip olmanız için gereken 14 maddeyi sizler için bir araya getirdik. İşte hayatınızı daha sağlıklı hale getirecek o öneriler! 

  • 3 Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
    3 | 32

    1- SAÇLARINIZA ISI KULLANMAYIN

    Sağlıklı ve genç saçların kendine ait parlaklığı vardır ancak saç şekillendirici aletler veya saç kurutma makinesi kullanmanız saçlarınızın yıpranmasına ve yorgun görünmesine yol açabilir.

     

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
    4 | 32

    Icahn School of Medicine at Mount Sinai'den Dermatoloji Kliniği Profesörü Francesca J. Fusco, saçlarını şekillendirmek için birden fazla ısı stil aleti kullanan kadınların saçında çok fazla hasar ve kırılma gördüğünü dile getirdi.

  • 5 Daha genç görünmenizi sağlayacak 14 tüyo!
    5 | 32

    Fusco'nun belirttiği gibi, ısı düzenleyici aletleri iki haftada bir veya bir dinlenme süresi belirleyerek kullanmaya dikkat edin. Saçlarınız ıslakken topuz saç modeli yapmayın, kurumaya bırakın. Kolay kurumasını sağlamak için saçınıza kuru şampuan serpin.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 15:13
    ACABA BAL İLE YOĞURTUN KARIŞIMININ YÜZE SÜRÜLMESİNDE NASIL BİR ETKİ GÖRÜLÜR
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 23:35
    Güzel olur
  • Misafir 04 Temmuz 2017 Salı 13:05
    Her şey iyi güzel de bende şu stres olmasa keşke. Her şeye stres duyuyorum. Beni stres öldürecek. :)
Kalan karakter : 2000