İşte kilo almak isteyenler için rehber!

Güneş Aksüs, Ht Magazin'de kilo almak için tüketilmesi gereken besinleri kaleme aldı.

Diyetisyenlere kilo vermek için gidiyor insanlar, öyle değil mi? Peki ya çok zayıf olanlar? Çok isteseler de kilo alamayanlar? Kimse onlarla ilgilenmiyor sanki. Onlar nasıl olsa zayıf ve zayıflık nasıl olsa tüm dünya için iyi bir şey... Siz bir de onlara sorun bakalım.

2 TARAFI DA ANLIYORUM

Bana kilo almak için gelenlerin sayıları az ama sıkıntıları çok. Yıllardır diyet yapan biri onları anlamıyor ve kızıyor. Bana, “Yesin işte! Ne diye geliyor ki size? Yesin kilo alır” diyor. Bu mantıkla ilerlersek onlar da kilo alanlar ve veremeyenler için “Madem yiyince kilo alıyorlar yemesinler. Niye yemeden duramıyorlar?” diyebilirler. Birbirinizi anlamasanız da ben sizi anlıyorum ve bugün konumu kilo almaya çalışanlara ayırıyorum.

NEDEN ZAYIFIM?

Tıpkı kilo almanın sebebi olduğu gibi zayıflığın da bir veya birkaç sebebi olabilir. Aileden gelen her türlü miras önemli. Eğer anneniz 40 babanız 50 kiloysa, sizin de 43 kilo olmanız normal. Zayıflık aileden gelen bir özellik olabilir. Ama bunun dışında metabolik bir sorun, emilim bozuklukları, tiroit hastalıklarında da zayıflık oluşabilir. Çölyak gibi hastalıklarda da bir dönem zayıflık görülebilir. Eğer bir anda zayıfladıysanız mutlaka bir iç hastalıkları, endokrin uzmanına gidin ve nedenini bulmak için gerekli tahlilleri yaptırın.



HER ŞEY NORMALSE...



Diyelim ki sağlık kontrollerinden geçtiniz, hormonlarınız normal, alerjiniz yok, bir sorun bulunmadı ve hâlâ zayıfsınız. Burada bir sorum var size: İştahınız nasıl? Zayıf olan herkes az yiyor anlamına gelmez. Az yediği, iştahsız olduğu için zayıf olan da var, çok yediği halde kilo alamayan da...



Genelde de çok yediğini düşünen ama aslında topladığınızda ihtiyacından fazla yemeyen kişilerle karşılaşıyorum. Yani zayıflama diyetinin aksine, kalori azaltmak kilo verdirir ama kaloriyi artırmak kilo alımını destekler. Bunu sadece 2 gün yapmak yetmez, her gün ihtiyacınız olan kaloriyi tamamlamanız ve hatta bu miktarı da geçmeniz lazım.



ACIKMIYORUM...



“Ama acıkmıyorum” diyorsanız, acıksanız zaten durum böyle olmaz, haklısınız. Ama kaloriyi tamamlamak için açlık hissetmeseniz de sizi rahatsız etmeyecek kadar sık bir şeyler tüketmenizde fayda var. Ara öğün yapmadığınızda öğün saatinde çok acıkmış gibi hissedersiniz ama bir anda fazlaca yemek midenizi rahatsız edebilir. Bu sebeple çok acıkmayı beklemeden ara öğünlerle kaloriyi artırmanız daha çok işe yarayacaktır.



STRESTEN İŞTAHINIZ KESİLİYORSA



Çok zayıf olanlar, stresli anlarda iştahı kesilenler olabilir. Bu durumlarda iştahı etkilememek ve yemeye devam edebilmek için ne gerekiyorsa bulun! Diyetisyeniniz bu konuda sizi motive eder ama gerekirse bu konuda psikolog desteği de alın. Yeme davranışları konusunda çalışan bir psikolog bulmanızda fayda var.







KURUYEMİŞLER KURTARICINIZ



KURUYEMİŞ tüketimi, en güzel kaloriyi artırma şekli! Sağlıklı, lezzetli, yemesi ve taşıması kolay! Sağlıklı kilo artışı için sık tüketebileceğiniz ara öğünler ceviz, badem, fındık, fıstık, kaju, kuru kayısı, kuru erik, kuru incir, kuru üzüm, hurma ve çiğdem- çekirdek.



SAĞLIKLI KİLO ALMAK İSTEYENLERE ÖZEL TARİF





SÜTLÜ İNCİR TATLISI



Malzemeler:



- 20 incir,

- 20 ceviz,

- 1 bardak süt,

- Toz tarçın,

- Vanilya,

- 1 bardak şeker,

- 1 bardak su,

- Hindistan cevizi





Yapılışı:



İncirlerin içine ayıklanmış cevizleri yerleştirin. Tencereye koyun. Üzerine su, süt, şeker ve vanilyayı karıştırıp dökün. Suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine hindistancevizi ilave edin. Yerken yanına dondurma da ekleyin. Midenizi şişirmeyecek, sağlıklı ve lezzetli bir tatlıdır.