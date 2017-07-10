Burun estetiğinin avantajları

İnsanlar sosyal hayatta özgüvenli olmak için kusursuz bir yüz görünümüne sahip olmak istiyor. Yapılan araştırmalara göre de burun estetiği ameliyatı, iş hayatındaki başarıyı doğrudan artırıyor.

Nefes alma işlevi nedeniyle, insan vücudundaki en önemli organlar arasında yer alan burun, aynı zamanda kişinin dış görünüşünü etkileyen en önemli faktörlerin başında gelmekte. Gelişen ve değişen teknoloji ile beraber artık günümüzde hem nefes almaya yönelik hem de estetik dış görünümü düzeltmek için estetik burun ameliyatları sıklıkla yapılmakta. Yapılan araştırmalara göre estetik görünümlü buruna sahip olan bireyler, özgüvenlerini tazeliyor ve bununla paralel olarak iş hayatında başarılarını gözle görülür bir şekilde artırıyor.

TÜRKİYE'DE ESTETİK AMELİYATLARI SIRALAMASINDA BURUN 1. SIRADA

Yüz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Toplum tarafından beğenilme ve kabul görme arzusu, şüphesiz günümüzde herkesin ulaşmak istediği bir doyum noktası. Toplumdaki mevcut güzellik algısının da 1 numaralı aktörü kuşkusuz yüzümüz. Yüzümüzde en çok dikkat çeken organımız ise, iletişim kurduğumuz zaman, göz temasını ilk sağladığımız organların başında gelen burun. Yapılan birçok araştırma ve gözlemler sonucunda burun şekillerinden memnun olmayan kişilerin toplumdan uzaklaştığı, özgüven eksikliği yaşadığı ve bunun sonucu olarak da gelecek kaygısı yaşamalarından ötürü başarısızlık oranının arttığı bir gerçek.

Dünyada en sık yapılan estetik ameliyatlar listesinde 4. sırada yer alan burun ameliyatları, Türkiye’de ilk sırada tercih ediliyor. Türkiye’de en çok 18 ve 30 yaş arasındaki bireylerin tercih ettiği burun ameliyatları sonrasında kişilerin ruhsal yenilenme yaşadığı, aynaya daha mutlu ve rahat bir şekilde bakabildikleri, beden dillerinde ciddi iyileşmelerin yaşandığı ve tüm bunların sonucunda ise kişilerin özgüvenlerinde gözle görülür bir artış yaşandığı gözlemlenmekte.



İŞ GÖRÜŞMELERİNE DAHA RAHAT KATILIYORLAR

Burun şekillerinden memnun olmadığı için burun estetiği ameliyatına başvuran hastaların, ameliyat öncesinde ve sonrasında kendilerini çok daha iyi hissettiklerinin ve özgüven kazandıklarının altını önemle çizen Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, ’’Burun ameliyatı öncesi hastanın isteklerini analiz etmek için gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sırasında, kişilerin sosyal ve iş hayatlarında yaşadıkları olumsuz durumları tüm çıplaklığı ile dinleme ve psikolojilerini sentez etme fırsatımız oluyor. Bu istekler doğrultusunda başarıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar ve mutlu ayrılan hastalarımız ile kontroller için daha sonra da sık sık bir araya geliyoruz. Kontrol görüşmelerinde birçok hastadan artık hayata daha pozitif bir pencereden baktıklarını ve sosyal hayatlarında kendilerine daha çok güvendiklerini öğreniyoruz. Birçoğu iş görüşmelerine daha rahat katıldıklarını, görüşme sırasında daha özgüvenli, pozitif bir tavır sergilediklerini ve kariyerinde daha yapıcı olduklarını belirtiyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Bu ameliyatlar ile hastaların sadece burun şekillerini değil, hayata bakış açılarını da değiştiriyoruz” diye konuştu.

28 BİN 174 ADAYIN YÜZDE 62'SİNİN CEVABI: ETKİLİYOR

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, “Geçtiğimiz aylarda, ‘Dış görünüşün ve güzelliğin işe alımlarda etkili olduğunu düşünüyor musunuz? sorusu ile 28 Bin 175 kişinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Ankete katılan kişilerin yüzde 62’sinin dış görünüşün ve güzelliğin işe alımlarda etkili olduğunu düşündüğü sonucu elde edildi. Bu anketin sonucundan da görebileceğimiz gibi insanlar dış görünüşün hem sosyal hayatta hem de iş hayatında çok etkili olduğu görüşündeler’’ ifadesinde bulundu.



SELFIELER BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI TALEPLERİNİ ARTIRIYOR

Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu,‘’Kadınların kusursuz güzellik ve sosyal hayatlarındaki daimi beğenilme arzusu, çoğu zaman yüz hatlarını sorunluymuş gibi görmelerine neden oluyor. Bu algı, kişilerin özellikle dijital dünyada sosyalleşmesini de olumsuz yönde etkilerken, çağımızın olmazsa olmazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarını kısıtlayarak kendilerini geri çekmelerine sebebiyet veriyor. Öyle ki, burnuyla problemi olan kişiler, vakit geçirdikleri kafe ve restoranlarda bile burnunun en iyi göründüğü açıya göre yer seçebiliyor. Bu kişiler, burun hatlarını beğenmedikleri için, fotoğraflarda burunlarının güzel görünmediğini düşünüyor, bunun yanı sıra fotoğrafı gören diğer kişilerin de aynı algıyla kendilerine baktıklarını savunuyor. Kişinin sosyal hayatının ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olduğunu düşündüğü tüm bu etkenler, bireylerde burun estetiği ameliyatı olma isteği uyandırıyor’’ sözleriyle ameliyata sebep olan etkenlerden söz etti.