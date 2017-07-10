Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

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Dünya’da her yıl ortalama 1.3 milyon hastaya kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri tanısı konuluyor ve yaklaşık 694 bin insan bu nedenle yaşamını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 24 bin kişi maalesef bu hastalığa yakalanıyor.