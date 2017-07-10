SAĞLIK

Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?

10 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:34:36 HABERTURK.COM

Kalın bağırsak kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, kalın bağırsak kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi

  • 1 Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
    1 | 15

    Dünya’da her yıl ortalama 1.3 milyon hastaya kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri tanısı konuluyor ve yaklaşık 694 bin insan bu nedenle yaşamını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 24 bin kişi maalesef bu hastalığa yakalanıyor.

  • 2 Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
    2 | 15

    PEKİ KALIN BAĞIRSAK KANSERİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

    Kalın bağırsak kanseri riskini artıran faktörler arasında fiziksel aktivitenin azlığı, sigara ve alkol kullanımı, obezite ve sağlıksız beslenme sayılabilir.

  • 3 Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
    3 | 15

    ABD, Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, "Sağlıksız beslenme derken meyve ve sebzenin az, kırmızı et ve işlenmiş ürünlerin fazlaca tüketildiği beslenme tarzını kastediyoruz. Ayrıca ileri yaş, aile bireylerinde (özellikle birinci derece akrabalarda) kalın bağırsak kanseri varlığı ve bireyin kendisinde iltihabi bağırsak hastalığı olması da riski artırmaktadır" diyor. 

  • 4 Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
    4 | 15

    ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ! 

    Erken tanı neden önemli? sorusuna Dr. Tapan şu yanıtı verdi: "Hemen hemen tüm kanserlerde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinin tamamen tedavi edilebilmesi ancak erken tanı konması sayesinde mümkün olabilir. Türkiye'de vakaların sadece yüzde 35’i erken evrede yakalanabiliyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
    5 | 15

    Bunun en temel sebebi kolonoskopi (kamera ile kalın bağırsağın incelenmesi) işleminin vaktinde yapılmamasıdır. Bu işlem sayesinde kalın bağırsak kanseri erken dönemde farkedilip başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, dahası kanser öncüsü olan yumuşak doku parçaları (polipler) kolonoskopi ile alınarak kanser önlenmiş olur.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000