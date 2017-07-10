Kalın bağırsak kanseri belirtileri! Kalın bağırsak kanserinin tedavisi nasıl yapılır?
10 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:34:36 | Güncelleme: 15:41:27
HABERTURK.COM
Kalın bağırsak kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, kalın bağırsak kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında bilgi verdi
Dünya’da her yıl ortalama 1.3 milyon hastaya kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri tanısı konuluyor ve yaklaşık 694 bin insan bu nedenle yaşamını kaybediyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 24 bin kişi maalesef bu hastalığa yakalanıyor.
Kalın bağırsak kanseri riskini artıran faktörler arasında fiziksel aktivitenin azlığı, sigara ve alkol kullanımı, obezite ve sağlıksız beslenme sayılabilir.
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ABD, Nashua'daki St. Joseph Hastanesi Kanser Merkezi'nden Medikal Onkolog Dr. Ümit Tapan, "Sağlıksız beslenme derken meyve ve sebzenin az, kırmızı et ve işlenmiş ürünlerin fazlaca tüketildiği beslenme tarzını kastediyoruz. Ayrıca ileri yaş, aile bireylerinde (özellikle birinci derece akrabalarda) kalın bağırsak kanseri varlığı ve bireyin kendisinde iltihabi bağırsak hastalığı olması da riski artırmaktadır" diyor.
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ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ!
Erken tanı neden önemli? sorusuna Dr. Tapan şu yanıtı verdi: "Hemen hemen tüm kanserlerde olduğu gibi kalın bağırsak kanserinin tamamen tedavi edilebilmesi ancak erken tanı konması sayesinde mümkün olabilir. Türkiye'de vakaların sadece yüzde 35’i erken evrede yakalanabiliyor.
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Bunun en temel sebebi kolonoskopi (kamera ile kalın bağırsağın incelenmesi) işleminin vaktinde yapılmamasıdır. Bu işlem sayesinde kalın bağırsak kanseri erken dönemde farkedilip başarılı bir şekilde tedavi edilebilir, dahası kanser öncüsü olan yumuşak doku parçaları (polipler) kolonoskopi ile alınarak kanser önlenmiş olur.
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Hayati önemi olan bu test 50 yaş ve üstü her birey için önerilmektedir. Ailenizde kalın bağırsak kanseri öyküsü varsa veya iltihabi bağırsak hastalığından muzdarip iseniz daha erken yaşta bu tarama testini yaptırmanız gerekebilir."
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KALIN BAĞIRSAK KANSERİNİN BELİRTİLERİ
Kalın bağırsak kanserinin belirtileri hakkında bilgi veren Dr. Tapan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hastalarda en sık görülen belirtiler dışkıda kan görülmesi ve buna bağlı kansızlık (demir kaybı neticesinde gelişir), karın ağrısı, bağırsak alışkanlığında değişiklik (kabızlık, ishal), dışkının normalden daha ince olması olarak sıralanabilir. Ayrıca özellikle ileri evre kanserlerde aşırı yorgunluk, kilo kaybı, bulantı ve kusma görülebilir.
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KALIN BAĞIRSAK KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
1. Cerrahi: Erken evrede yakalanıp ameliyatla kalın bağırsağın bir kısmının alınabildiği hastalar en şanslı hasta grubudur çünkü bu hastaların bir kısmında ameliyat sonrasında ek tedaviye ihtiyaç kalmaz. Eğer kanser lenf bezlerine yayılmış ise ameliyattan sonra kemoterapi (ilaç tedavisi) uygulanması gerekebilir.
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2. Işın tedavisi: Genellikle ileri evre kalın bağırsak kanserlerinde kemik ağrılarını gidermek için veya karaciğere yayılmış kanserlerin tedavisinde kullanılır.
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3. Kemoterapi (ilaç tedavisi): Kanserin kalın bağırsak dışındaki organlara yayılması durumunda başvurulabilecek tek tedavi seçeneğidir. Özellikle son yıllarda kullanıma giren ilaçlar sayesinde bu hastaların bir kısmı 5 yıla kadar yaşayabilir."
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KALIN BAĞIRSAK KANSERİNDEN KORUYAN ÖNERİLER
50 yaşına girdikten sonra kolonoskopi için doktora başvurunuz. Birinci derece akrabalarınızda 60 yaşın altında bağırsak kanseri olan varsa daha erken yaşta başlamanız gerekebilir.
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Kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak için fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı, sebze ve meyveden zengin, işlenmiş gıdaların olmadığı bir diyet benimseyiniz. Ve en önemlisi sigaradan uzak durunuz.