Londra'da metro kullanıcıları 1 dakikada 12 milyondan fazla zehirli hava partikülünü soluyor!

Londra'daki metro kullanıcıları 1 dakikada 12 milyondan fazla zehirli hava partikülünü soluyor. Busines Insider'da yer alan habere göre; dakikada 12 milyondan fazla zehirli hava partikülü soluyan kişilerde demans riski gelişebilir.

Metro şebekelerine yerleştirilen monitörler, trenlerin hareketi sırasında demir oksitlerden oluşan nano tozlar yükseldiğini buldu.

TREN TEKERLEKLERİ RAYLARDA SÜRTÜNMEYE BAŞLAYINCA...

Partiküllerin, tren tekerleklerinin raylarda sürtünmesi, fren kullanılması ve trenin hızlanmaya başlamasıyla ortaya çıktığı belirtiliyor.

Ölçülen tepe noktalarına göre; merkezi hattaki partikül düzeylerinin her litre hava için iki milyon parçacığı aştığı tespit edildi.

Yetişkinler tarafından her dakika 10 litre hava soluyor. Yani yolcular bu süre içinde 12 ila 20 milyon arasında partikül soluyor. Yollardaki kirlilikten farklı olmasına rağmen, nano tozların da toksik olduğu söylenebilir ve genellikle nanotozlar, insanların organlarına ve beyinlerine doğrudan geçebilecek kadar küçüktür.

İNGİLİZ AKCİĞER VAKFI'NDAN UYARI GELDİ

İngiliz Akciğer Vakfı'ndan Profesör Stephen Holgate, partiküllere fazla maruz kalma karşısında kişilerde demans riskinin gelişebileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca Profesör Stephan Holgate, "Metrodaki demiryolları, demir ve bakır, krom, çinko, manganez gibi diğer metallerden zengindir" diyor. Bu metal partikülleri de astım, akciğer ve kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra demansa da neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü ise insanların 24 saatlik bir periyot içerisinde 50 mikrogramdan fazla partikül solumaması gerektiğini açıkladı.

YENİ BİR HAVA KALİTESİ PROGRAMI BAZ ALINACAK

Londra Metrosu Genel Müdürü Mark Wild, "Partiküllerin minimum düzeyde tutulmasını sağlamak için yeni bir hava kalitesi programımız var. Düzeyler, sağlık ve güvenlik yönetim kuralları dahilindedir" dedi.

Lancaster Üniversitesi'nden Profesör Barbara Maher ise, metroda maruz kalınan metal partiküllerinin Alzheimer riskini artırdığına yönelik kanıtların giderek arttığına dikkat çekti.