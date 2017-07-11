Cushing sendromu nedir? Cushing sendromu belirtileri nelerdir?

Cushing sendromu, Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünü olarak açıklanır.

Cushing sendromunun belirtileri arasında obezite, kilo artışı, hipertansiyon ve derinin zayıflaması vardır. Ancak her hastada aynı belirtiler olacak diye bir kaide yoktur.

Cushing sendromu, vücutta haddinden fazla kortizol hormonunun bulunduğu seyrek görülen bir durum olup, Cushing sendromunda kişinin kolları ve bacakları ince, gövdesi şişmandır. Bu hastaların karnında kırmızı çatlaklar vardır ve yüzleri yuvarlak ve aşırı tombuldur. Şişman olarak gördüğümüz insanların bir kısmında Cushing sendromu bulunur. Ancak hastalığın belirtileri zayıf başlar.

Cushing sendromunun belirtileri nelerdir?

● Yüzün yuvarlak bir şekil alması,

● Hipertansiyon

● Ödem

● Kadınlarda kelleşme

● Obezite, kilo artışı

● Deride çizgilenme

● Cinsel istekte azalma

● Regl kanamalarında değişiklik

● Yüz ve vücutta kıllanma

● Ciltte çatlama

● Sivilce ve aknelenme

● Kas gücünde azalma

● Damar sertliği

● Kemik erimesi ve kırılma

● Bitkinlik, halsizlik

● Sırtta yağlanma

● Ense bölgesinde yağ birikmesi

● Şekere karşı aşırı duyarlılık

● Baş ve sırt ağrıları

● Enfeksiyon

● Karın ağrısı

Neler Cushing sendromuna yol açar?

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin açıklamasına göre; Cushing sendromunun en sık görülen nedeni, kortizol içeren ilaçların (hap, krem, iğne) herhangi bir nedenle dışardan alınmasıdır. Bunun dışında hipofiz bezi (beyin altında ve ortasında yer alan hormon salgılayan bezleri düzenleyen küçük bez) iyi huylu tümörlerinden veya başta akciğer kanseri olmak üzere çeşitli tümörlerden salgılanan bazı maddelerin böbrek üstü bezini uyararak veya böbrek üstü bezinin, kendi tümörlerinin fazla kortizol salgılanması sonucu oluşur. Hipofiz bezinden kaynaklanan olgulara, Cushing hastalığı adı verilir.

Cushing sendromuna nasıl tanı konur?

Her hastada hastalığa özgü belirti ve bulgu görülmeyebileceğinden,şüpheli olgularda, kan, idrar ve tükrükte kortizol fazlalığının gösterilmesi ve salgı fazlalığının kaynağının bulunması ile tanı konur.

Cushing hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

En uygun tedavi cerrahidir. Genellikle burundan girilerek,hipofiz bezine ulaşılır ve tümör çıkarılır. Bazen tümör tamamıyla çıkarılamayabilir. Diğer bir tedavi seçeneği tamamı ile çıkarılamayan olgularda radyasyon tedavisidir (Gama knife gibi). Radyasyon tedavisi ile zamanla diğer hipofiz hormonlarında eksiklik gelişebilir ve bu hormonların dışardan alınması gerekebilir. Cerrahi tedavinin yetersiz kaldığı ve radyasyon tedavisinin etkisinin ortaya çıkmasının beklendiği dönemlerde ilaç kullanılabilir. Bu ilaçların yan etkisi olabileceğinden doktor kontrolunda kullanılabilir. Çok nadir durumlarda, hipofiz bezine yönelik tedavilerin başarısız kaldığı durumlarda, böbrek üstü bezleri iki taraflı olarak, ameliyatla çıkarılabilir,bu durumda böbrek üstü bezi hormonları,insan hayatı için çok önemli olduğundan dışarıdan öbür boyu böbrek üstü bezi hormonu almak gerekir.

Cushing sendromu, böbreküstü bezi tümörüne bağlı ise nasıl tedavi edilir?

Cushing sendromu, böbrek üstü bezinin, iyi huylu (adenom) veya kötü huylu (adenokarsinom) tümörüne bağlı ise en uygun tedavi hasta bezin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahiye engel olan durumlarda yada cerrahinin yetersiz olduğu olgularda, değişik ilaç tedavileri kullanılabilir.Bu ilaçlar çok sayıda yan etki içerdiği için doktor denetiminde kullanılmalıdır. Başarılı cerrahi uygulanan olgularda, karşı taraf böbreküstü bezi baskılandığından dolayı hormon üretemez durumdadır. Olgulara dışardan bir süre böbrek üstü bezi hormonu verilmesi gerekir, zamanla doz azaltılarak dışardan verilen ilaç kesilir. Olgularda bazen doz azalttığında,bulantı,kusma halsizlik,kas ve eklem ağrıları belirtiler açığa çıkabilir. Bu olgularda, ilacın dozu (kortizol) kısa sürelerde artırılıp, sonunda yine kesilmelidir.

Cushing sendromu