Beyninize iyi bakmanız için yapmanız gereken 8 tavsiye!
12 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:21:06 | Güncelleme: 16:53:55
HABERTURK.COM
Beyninizi daha verimli kullanmak için bu önerilere kulak verin...
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Beyniniz, hayatınızı sürdürmeye yarayan, üretmenizi ve düşünmenizi sağlayan en değerli organınızdır. Bu nedenle, yaşadığınız hayatı verimli kılmak için beyninize iyi bakmanız gerekiyor.
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Türkiye Zeka Vakfı'nın verdiği bilgiye göre; işte beyninize iyi bakabilmeniz için her gün yapmanız gerekenler...
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1. Şekerleme yapın
Vücudunuzu dinlendirmek, beyin işlevlerinizi ve hafızanızı geliştirmekle birlikte, ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur.
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Günde sadece 15 dakikalık şekerleme yapmak bile beyninizde oldukça büyük bir fark yaratabilir. Öyleyse biraz kestirin, tazelendiğinizi, canlandığınızı ve beyin performansınızın geliştiğini hissedin.
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2. Yatmadan önce yaratıcı bir şeyler yapın
Yorgun olduğunuz zaman, beyniniz daha yaratıcı olur. Bu durumdan faydalanın! İster harika öyküler yazmaya başlayın ister eski boya kalemlerinizi çıkarıp tuvalinizde harikalar yaratın!
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Yatmadan hemen önce ürettikleriniz, sizi harika sonuçlara götürebilir.
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3. Her seferinde bir göreve odaklanın
Beyninizin birden fazla görevi yapmasının imkânsız olduğunu biliyor muydunuz? Bir kerede bir göreve odaklanarak beyninizi maksimum kapasitede çalışacak şekilde tutabilir ve hayal ettiğinizden daha fazlasını başarabilirsiniz.
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Bitirmeniz ve yalnızca üzerinde odaklanmanız gereken bir görev bulun. Telefonu diğer odaya bırakın, televizyonunuzu kapatın ve yalnızca o şeye odaklanın. Beyin performansınızın nasıl arttığına siz de çok şaşıracaksınız!
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4. Kardiyo ve egzersiz yapın
Kardiyonun daha sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olduğunu duymuşsunuzdur. Ancak kardiyo, beyninizin de gelişmesine yardımcı olur. Günde 15-30 dakikanızı kendinize ayırın ve hareket edin!
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Herhangi bir spor salonu üyeliğine veya yeni bir spor aletine de ihtiyacınız yok. Yalnızca evinizin veya işinizin bulunduğu çevrede kısa yürüyüşler yaparak beyninize iyi bakabilirsiniz.
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5. Yazı yazın
Bilgisayarlar, iPad’ler, tabletler, akıllı telefonlar ve bulunduğumuz yerden internete kolayca bağlanabilmemiz sayesinde kâğıt üzerine yazı yazma ihtiyacının giderek azaldığını fark etmemek mümkün değil.
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Ancak araştırmalar el yazısının sizi daha akıllı yaptığını ileri sürüyor. Bir sonraki toplantıda bilgisayarınızı masanızın üzerinde bırakın ve notlarınızı bir kâğıt üzerinde almaya çalışın.
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6. Yeni bir dil öğrenin
Yeni bir dil öğrenmek, beyniniz için yararlı bir şeyler yapmanın en iyi yollarından biridir. Beyninizi yeni öğrendiğiniz kelimelere uyum sağlamaya zorlar. Bir dil öğrenmek hayatınızı zenginleştirebilir ve yeni kültürleri keşfetmenize yardımcı olur, ama en önemlisi de beyninizi yeniler!
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7. Meditasyon yapın
Meditasyon en sağlıklı ve en eski gevşeme yöntemlerinden biridir; bedeninize ve zihninize iyi gelir! Yapılan çalışmalar, meditasyonun beynin neredeyse her bölümüne faydası olduğunu göstermektedir.
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Bu nedenle, her gün meditasyona vakit ayırın! Garanti ediyoruz: Rahatlamış hissedeceksiniz ve beyin performansınız ciddi oranda artacak!
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8. İyimser olun
İyimser olmak, hayattan zevk almanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda beyniniz için de harika şeyler yapar. Yapılan araştırmalara göre; olumlu düşünmek, beyne oldukça iyi geliyor.
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Bu yüzden, hayata ‘bardağın yarısı dolu’ bakış açısıyla bakın ve beyninize iyimser olabilmesi için bir şans verin.