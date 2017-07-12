SAĞLIK

Beyninize iyi bakmanız için yapmanız gereken 8 tavsiye!

12 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:21:06 HABERTURK.COM

Beyninizi daha verimli kullanmak için bu önerilere kulak verin...

  • 1 Beyninize iyi bakmanız için yapmanız gereken 8 tavsiye!
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    Beyniniz, hayatınızı sürdürmeye yarayan, üretmenizi ve düşünmenizi sağlayan en değerli organınızdır. Bu nedenle, yaşadığınız hayatı verimli kılmak için beyninize iyi bakmanız gerekiyor.

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    Türkiye Zeka Vakfı'nın verdiği bilgiye göre; işte beyninize iyi bakabilmeniz için her gün yapmanız gerekenler...

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    1. Şekerleme yapın

    Vücudunuzu dinlendirmek, beyin işlevlerinizi ve hafızanızı geliştirmekle birlikte, ruh halinizin düzelmesine yardımcı olur.

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    Günde sadece 15 dakikalık şekerleme yapmak bile beyninizde oldukça büyük bir fark yaratabilir. Öyleyse biraz kestirin, tazelendiğinizi, canlandığınızı ve beyin performansınızın geliştiğini hissedin.

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  • 5 Beyninize iyi bakmanız için yapmanız gereken 8 tavsiye!
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    2. Yatmadan önce yaratıcı bir şeyler yapın

    Yorgun olduğunuz zaman, beyniniz daha yaratıcı olur. Bu durumdan faydalanın! İster harika öyküler yazmaya başlayın ister eski boya kalemlerinizi çıkarıp tuvalinizde harikalar yaratın!

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