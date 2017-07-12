Beyninize iyi bakmanız için yapmanız gereken 8 tavsiye!

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6. Yeni bir dil öğrenin

Yeni bir dil öğrenmek, beyniniz için yararlı bir şeyler yapmanın en iyi yollarından biridir. Beyninizi yeni öğrendiğiniz kelimelere uyum sağlamaya zorlar. Bir dil öğrenmek hayatınızı zenginleştirebilir ve yeni kültürleri keşfetmenize yardımcı olur, ama en önemlisi de beyninizi yeniler!