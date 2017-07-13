Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin böbrekleri iki hastaya nakledilmek üzere alındı.



Denizde 4 gün önce boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 30 yaşındaki Onur Sarğın'ın beyin ölümü gerçekleşti.



Hastane yetkilileri Sarğın'ın ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesinin ardından Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine bu konuda bilgi verildi.



Merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun da aralarında bulunduğu doktorlar ve uzman ekip tarafından çıkarılan böbrekler, Samsun'da iki hastaya nakledilecek.



Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ ve doku bağışına karar veren aileye teşekkür etti.



Acılı ailenin büyük fedakarlık ve erdemli bir davranış gösterdiğini belirten Yakupoğlu, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Bağışlanan organlar ihtiyacı olan iki hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı." dedi.

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