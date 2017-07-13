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Doğru: Horlama uyku bozukluğunun bir belirtisi olabilir; ancak her horlayan kişinin uyku apnesi problemi yaşadığı anlamına gelmez. Uyku apnesi yaşayan kişilerin gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durur. Bu durmalar 10-30 saniye sürer ve kişi uykusundan sıçrayarak kalkar, tekrar dalar. Bu uyku döngüsü kişinin fark etmese bile yorgun uyanmasına neden olur.