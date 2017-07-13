SAĞLIK

Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...

13 Temmuz 2017 Perşembe, 09:55:34

Uyku apnesi hakkında doğru bilinen yanlışları Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz anlattı

  • 1 Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...
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    Sağlıklı ve kaliteli yaşamın vazgeçilmezlerinden biri kaliteli uykudur. Bu nedenle uyku ile ilgili yaşanan problemler kişinin tüm hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

     

  • 2 Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...
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    Özellikle 40 yaş üstü erkeklerde daha sık görülen uyku apnesi hakkında doğru bilinen yanlışları Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz anlattı.

  • 3 Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...
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    Yanlış: Uyku apnesi sadece horlamayla başlar.

     

  • 4 Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...
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    Doğru: Horlama uyku bozukluğunun bir belirtisi olabilir; ancak her horlayan kişinin uyku apnesi problemi yaşadığı anlamına gelmez. Uyku apnesi yaşayan kişilerin gece boyunca yaklaşık 400 defa nefesleri durur. Bu durmalar 10-30 saniye sürer ve kişi uykusundan sıçrayarak kalkar, tekrar dalar. Bu uyku döngüsü kişinin fark etmese bile yorgun uyanmasına neden olur.

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  • 5 Uyku apnesi belirtileri ve doğru bilinen yanlışlar...
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    Yanlış: Uyku apnesi çok da ciddiye alınması gereken bir problem değildir!

     

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