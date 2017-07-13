Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen aşının hangi hastalara daha yararlı olduğu Türkiye’deki merkezlerde yapılacak test ile belirlenebilecek.

Türkiye’de de birkaç hastanede hangi hastaların daha çok bu tedaviden fayda göreceğini tespit etmeye yönelik bir araştırma başlatıldı. Sağ kalım oranları bilimsel verilerle ortaya koyulan aşının kürleri ve diğer tedavilerle uyumu da incelenecek.

AKCİĞER KANSERİ, KANSERE BAĞLI ÖLÜMLERDE İLK SIRADA

Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerde ilk sırada yer alıyor. Tüm akciğer kanserlerinin yüzde 85’i küçük hücre dışı akciğer kanseri olarak biliniyor. Bu tümörlerin büyük bir bölümüne lokal ileri ve ileri evre hastalık döneminde tanı konulabiliyor. Bu aşamada hastalara standart tedavi yani kemoterapi, hastalığın özelliğine göre gerektiğinde radyoterapi yine bazı tümör özellikleri doğrultusunda planlanabilen hedefe yönelik tedavi verilebiliyor. Diğer tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

Bu çalışmaların önemli bir grubunu da; vücudun bağışıklık sistemi (immün sistem) üzerinden tümörü tedavi etmeye yönelik yaklaşımlar oluşturuyor. Hastanın bağışıklık sistemi tümöre karşı uyarılarak, savaşması sağlanıyor. Akciğer Kanseri için de standart tedavilerin yanı sıra immunoterapi son yıllarda araştırma ve geliştirme konusu olmuştur.

KANSER HASTALARININ YAŞAM SÜRESİNİN UZADIĞI AÇIKLANMIŞTI

Kübalı bilim insanları tarafından geliştirilen aşı ile kanser hastalarının yaşam sürelerinin uzatıldığı belirlendi. Başlangıçta kemoterapi almış ileri devre kanser hastalarına uygulanan aşının yaşam süresini iki ay uzattığı gözlendi. Ve bunun psikolojik bir etki olmadığı doğrulandı. Aşının iki yıllık yaşam süresini ise plasebo etkisine göre üç kat uzattığı kanıtlandı. Bu konu ile ilgili uluslararası çok merkezli faz 3 çalışması devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN DE PROF. DR. NİL MOLİNAS MANDEL YER ALDI

Havana’da gerçekleşen Kanser Aşıları ve İmmunoterapi Toplantısı'nda da Küba’nın biyoteknolojik aşılarının üretici Enstitüsü CIM ile ABD Rooswell Park işbirliğine karar verildi. Biyoteknoloji alanında diğer ülkeleri geride bırakan Küba, yaptığı gelişmelerle tüm dünyada kendine hayranlık kazandıran ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Enstitüsü (CIM) Direktörü Prof Dr. Agustin Lage, Bölüm Başkanı Dr. Tania Crombet ile ABD Roswell Park İmmuöoloji Direktörü’nün bir araya geldiği tarihi toplantıda Türkiye’den de Prof. Dr. Nil Molinas Mandel de yer aldı. Prof. Dr. Nil Molinas ‘ İmmünoterapiler ülkemizde bir tedavi seçeneği oluşturmakta ve merkez olarak daha fazla fayda gören hastaları tespit etmek için bu bilimsel araştırmada yer aldık’ ifadelerinde bulundu.

küba

Kanser aşısı