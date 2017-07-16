Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, sulama kanallarında serinlik arayanların fare idrarıyla bulaşan ve ölümcül risk yaratan 'leptospiroz' enfeksiyonuna yakalanabileceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; sıcak hava nedeniyle bazı kişilerin deniz, yayla veya havuza gidemeyip sulama kanallarında serinlik aradığını vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Kirli sulara girenler sağlık açısından risk alıyor. Dış kulak yolu iltihabı, göz, idrar yolu ve bağırsak enfeksiyonları riskine dikkat edilmeli" dedi.

"YAZIN DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Temizliğinden şüphe duyulan sulara girilmemesini isteyen Prof. Dr. Taşova, şu uyarılarda bulundu: "Özellikle sulama kanalları temizlik açısından tamamen denetimsiz ve kontrolsüz yerler. Maalesef değişik atıklarla birlikte hayvanların atıkları da karışıyor bu sulara. Özellikle fare ve benzeri hayvanlar sıkıntı yaratıyor. Sıcak havalarda hastanelerin acil servislerine leptospiroz enfeksiyonu şikayetiyle gelenler var. Bu enfeksiyon yoğun bakımda tedaviyi bile gerektiriyor. Bu enfeksiyon, sulama kanallarının etrafında dolaşan, suya girip çıkan fare ve benzeri hayvanların idrarı ile birlikte sulara bulaşıyor. Buradan da bu sulara giren kişilere bulaşabiliyor. Kalıcı böbrek yetmezliğinden ölüme kadar çeşitli sağlık sorunlarına yol açan bu hastalık ciddiye alınmalı. Bu hastalığın yaz dönemlerinde görülme sıklığı artıyor, özellikle sulama kanallarına giren kişilerde görülme sıklığı çok fazla oluyor. Bu tehlikeye karşı dikkatli olunmalı, kirli sulara girilmemeli."