SAĞLIK

Bel ağrısını önlemenin yolları!

17 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:25:56 İHA

Dr. Coşkun Akalın, basit ama etkili önlemlerle bel ağrısından korunmanın mümkün olduğunu bildirdi

  • 1 Bel ağrısını önlemenin yolları!
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    Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, bel ağrısının toplumdaki görülme sıklığının yüzde 80'lere çıktığını belirterek, basit ama etkili önlemlerle bel ağrısından korunmanın mümkün olduğunu bildirdi.

  • 2 Bel ağrısını önlemenin yolları!
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    Dr. Akalın, her hangi bir yaşta ortaya çıkmasına karşın genellikle 35-55 yaş aralığında daha fazla rastlanan bel ağrılarının, dünyada da en sık görülen ağrılar arasında yer aldığını belirtti.

  • 3 Bel ağrısını önlemenin yolları!
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    Alınabilecek tedbirlerle ağrılardan korunarak yaşam kalitesini yükseltmenin mümkün olabileceğini belirten Dr. Akalın, bel ağrısından koruyacak basit ama etkili 9 önlemi şöyle sıraladı:

  • 4 Bel ağrısını önlemenin yolları!
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    Ağır nesneleri kaldırmayın: Genç ve güçlü bile olsanız ağır bir nesnenin yanlış şekilde kaldırılması bele zarar verebiliyor. Bu nedenle bel ağrısı yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğunca ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının.

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  • 5 Bel ağrısını önlemenin yolları!
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    Eğer bunu yapmanız gerekiyorsa, sırtınızı dik tutun ve belinizi sağa, sola veya öne bükmeyin. Ağır yükleri hem kaldırırken, hem de taşırken geniş destek yüzeyi sağlamak için bacaklarınızı birbirinden ayırın ve yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun.

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