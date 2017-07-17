SAĞLIK
Bel ağrısını önlemenin yolları!
17 Temmuz 2017 Pazartesi, 14:25:56 | Güncelleme: 14:56:17
İHA
Dr. Coşkun Akalın, basit ama etkili önlemlerle bel ağrısından korunmanın mümkün olduğunu bildirdi
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Coşkun Akalın, bel ağrısının toplumdaki görülme sıklığının yüzde 80'lere çıktığını belirterek, basit ama etkili önlemlerle bel ağrısından korunmanın mümkün olduğunu bildirdi.
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Dr. Akalın, her hangi bir yaşta ortaya çıkmasına karşın genellikle 35-55 yaş aralığında daha fazla rastlanan bel ağrılarının, dünyada da en sık görülen ağrılar arasında yer aldığını belirtti.
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Alınabilecek tedbirlerle ağrılardan korunarak yaşam kalitesini yükseltmenin mümkün olabileceğini belirten Dr. Akalın, bel ağrısından koruyacak basit ama etkili 9 önlemi şöyle sıraladı:
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Ağır nesneleri kaldırmayın: Genç ve güçlü bile olsanız ağır bir nesnenin yanlış şekilde kaldırılması bele zarar verebiliyor. Bu nedenle bel ağrısı yaşamak istemiyorsanız mümkün olduğunca ağır nesneleri kaldırmaktan kaçının.
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Eğer bunu yapmanız gerekiyorsa, sırtınızı dik tutun ve belinizi sağa, sola veya öne bükmeyin. Ağır yükleri hem kaldırırken, hem de taşırken geniş destek yüzeyi sağlamak için bacaklarınızı birbirinden ayırın ve yükü mümkün olduğunca vücudunuza yakın tutun.
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Yerden bir şey alırken bacaklarınızı bükün: Eğer yerden herhangi bir eşya almanız gerekirse belinizi değil dizlerinizi bükün. Bu sayede yük bacaklarınıza dağılacağı için beliniz korunacaktır.
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Uzun süre ayakta durmayın: Bel ağrılarının artmasına neden olabileceği için işiniz gereği ya da farklı bir nedenle uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa arada dinlenmeyi ihmal etmeyin.
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Doğru sandalye seçin: Eğer oturarak çalışıyorsanız sandalyenizin yüksek ve sert ayarlanabilir bir arkalığı olmasına özen gösterin. Otururken sandalyenin arkalığını ve sırtınızı desteklemeyi unutmayın.
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Oturma pozisyonunuzu da her zaman dik olarak ayarlayın. Bilgisayar kullanıyorsanız ekranın göz hizasında olmasına dikkat edin. Gerekiyorsa ayaklarınızın altında bir tabure bulundurun.
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Ortopedik yatak kullanın: Doğru bir yatak seçmek de bel ağrısına maruz kalmamak için büyük önem taşıyor. Yatağınız, kaliteli bir uyku sağlayacağı gibi sabahları bel ağrısı ile uyanmanızı da engelleyecektir. Bu nedenle yatak satın alırken ortopedik olanları seçmeye özen gösterin.
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Fazla kilolarınızdan kurtulun: Her ne kadar boy, vücut yapısı ve kilo ile bel ağrısı arasında direkt bir ilişki olmasa da çok şişman ve uzun boylu kişilerde hem ağrı daha fazla ortaya çıkıyor, hem de devamlılığı artıyor. Bu nedenle ağrılardan korunmak için fazla kiloların verilmesi gerekiyor. Bu sorunu kendi başınıza çözemiyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.
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Her 2 saatte bir mola verin: Trafikte geçirilen saatler ya da uzun yolculuklar nedeniyle otomobil kullanmak zorunda kalındığında bel ağrısına daha sık rastlanıyor. Bunun önüne geçmek için belinizi desteklemeye ve her 2 saatte bir mola vermeye özen gösterin.
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Yüksek topuklu ayakkabı tercih etmeyin: Özellikle kadınlarda bel ağrılarının sebeplerinin başında yüksek topuklu ayakkabı giymek geliyor. Ağırlık merkezinin kaymasına ve belin gerginleşmesine neden olabileceği için bu tarz ayakkabıları giymemeye özen gösterin. Tercihiniz yüksek topukluysa da ağrı duyduğunuzda değiştirmek üzere yanınızda mutlaka daha kısa topuklu ayakkabı bulundurun.
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Egzersiz yapın: Bel ağrılarından korunmayı sağlayacak en etkili yöntemlerden biri de egzersiz yapmak olduğu için mümkün olduğunca hareketli olmaya çalışın.
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Fiziksel kondisyonunuza uygun bir egzersiz yöntemi seçerek bunu düzenli hale getirmek bel kaslarını güçlendirebileceği gibi duruşu da düzeltiyor. Düzenli egzersiz aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olduğundan bel ağrısına neden olan önemli etkenlerden biri olan fazla kilonun da önüne geçilmesini sağlıyor."