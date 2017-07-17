Bel ağrısını önlemenin yolları!

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Fazla kilolarınızdan kurtulun: Her ne kadar boy, vücut yapısı ve kilo ile bel ağrısı arasında direkt bir ilişki olmasa da çok şişman ve uzun boylu kişilerde hem ağrı daha fazla ortaya çıkıyor, hem de devamlılığı artıyor. Bu nedenle ağrılardan korunmak için fazla kiloların verilmesi gerekiyor. Bu sorunu kendi başınıza çözemiyorsanız bir uzmandan destek alabilirsiniz.