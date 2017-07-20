Ebral Su Gürman, dedesi sık sık kalp krizi geçirince hastaların hayatını kurtaracak cihaz geliştirdi

Bursa'da 4 öğrenci, hayat kurtaran bileklikle Türkiye'yi Çin'de temsil edip başarı için yarışacak. Bursa'da yaşayan 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, dedesi sık sık kalp krizi geçirince, hastalara ve dedesine faydalı olmak için 3 arkadaşıyla birlikte "Robotan" ismini verdikleri robotu geliştirdi.

BİLEĞE TAKILAN CİHAZ NABIZ ÖLÇÜYOR, SAĞLIK KURULUŞUNU ARIYOR

Bu cihaz bileğe takılıyor ve taktığı kişinin nabzını ölçüyor, ayrıca üzerinde bulunan GPRS sayesinde üzerinde bulunan sağlık kuruluşunu arayarak hastanın mevkiini belirtiyor. Hasta, cihazın düğmesine basarak, sağlık kuruluşundakilerle konuşup, hastalığıyla ilgili bilgi verebiliyor. Sağlık personeli ise cihazdaki GPRS sayesinde telefonlarına gelen mesajla hastaya rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu cihaz sayesinde sağlık personeli hastaların yerini GPRS sayesinde daha rahat bulurken, hastayla konuşup hastalığını olay yerine gelmeden öğrenebiliyor. Cihaz hastanın nabzını ölçerek sağlık kurumuna bildiriyor.

ÇİN'DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

11 yaşındaki 4 öğrencinin geliştirdiği bu cihaz sayesinde hasta ölümlerinde azalma olması bekleniyor. Öğrenciler, Çin'de 15 yıldır düzenlenen ve her ülkeden bir takımın katılmaya hak kazandığı yarışmaya iştirak etmeye hak kazandı. 11 yaşındaki Ebral Su Gürman, Fulya Erten, Semanur, Şimşek ve Gökçe Şen, Robotan ismini verdikleri cihazla Çin'de ülkemizi temsil edecek. Gençler, 4-6 Ağustos tarihlerinde Pekin şehrinde yapılacak yarışmada şampiyon olmayı hedefliyor.

Bu cihazı hastaların hayatlarını kurtarmak için geliştirdiklerini ifade eden gençler, "Ebral Su Gürman arkadaşımız, dedesinin kalp krizi geçirmesi sebebiyle böyle bir fikir ortaya attı. Biz de bu fikri hayata geçirdik. Çin'deki yarışmaya katılmaya hak kazandık. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.