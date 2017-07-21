SAĞLIK

Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!

20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:49:39 HABERTURK.COM

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti

  • 1 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

     

     

  • 2 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

  • 3 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Mikrodalga patlamış mısırı

    Zararlı içerik: Trans yağlar

  • 4 Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
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    Tavuk nugget

    Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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    İşlenmiş et

    Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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YORUMLAR 38
  • Misafir 12 dakika önce
    sağlıksız bunları yemeyin!!!
  • Misafir 20 dakika önce
    sağlıksız bunları yemeyin!!!
  • Misafir 20 dakika önce
    Turşu?!
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