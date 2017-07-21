SAĞLIK
Gezegendeki en sağlıksız 30 besin açıklandı!
20 Temmuz 2017 Perşembe, 15:49:39 | Güncelleme: 21 Temmuz 2017 Cuma, 17:46:52
HABERTURK.COM
Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti
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Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.
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Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
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Mikrodalga patlamış mısırı
Zararlı içerik: Trans yağlar
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Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
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İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz
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Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler
Zararlı içerik: Hidrojenize yağ
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Beyaz un
Zararlı içerik: Klor dioksit
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Cips
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
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Tatlandırıcı
Zararlı içerik: Sukraloz
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Şekerlemeler
Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ
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Kahve kreması
Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker
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Tofu
Zararlı içerik: Magnezyum sülfat
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Sosisli sandviç
Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)
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Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri
Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon
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Margarin
Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası
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Şekerli kahvaltılık gevrek
Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.
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Turşu
Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)
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Hindi
Zararlı içerik: Arsenik
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İşlenmiş somon
Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)
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Muffin
Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar
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Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar
Zararlı içerik: Polisorbat 60
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Kurutulmuş meyve
Zararlı içerik: Sülfit
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Pankek şurubu
Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu
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Dondurma
Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici
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Salata sosu
Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz
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Granola bar
Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT
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Konserve çorba
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
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Bulyon küpleri
Zararlı içerik: Monosodyum glutamat
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Dondurulmuş ara sıcak
Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar
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Jöle
Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin
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Paketlenmiş smoothie
Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı
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Sporcu içeceği
Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi
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