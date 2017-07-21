Kalp ameliyatlarında estetik pencere

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hakkı Kazaz, kalp ameliyatlarında "küçük kesi" yöntemiyle yapılan operasyonların sonrasında iz kalma korkusunun önüne geçtiklerini söyledi. Prof. Dr. Kazaz, "Kalp ameliyatlarından sonra iz kalma korkusu, hastalar için ameliyatta hayatını kaybetmek kadar önemli bir stres haline geldi" dedi.

"İZ KALMA KORKUSU BİTTİ"

İHA'nın haberine göre; kalp ameliyatlarında kullanılan yeni yöntemin, hastaları rahatlatan ve memnun eden bir yöntem olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hakkı Kazaz, küçük kesi yöntemiyle artık ameliyat sonrası iz kalma korkusunun bittiğini belirtti. Prof. Dr. Kazaz, "Bu yöntemi kalbinize giden kozmetik yol şeklinde tanımlıyoruz. Kozmetik kazancın yanı sıra, hastaların operasyon sonrası ağrılarının azalması, hastaneden taburcu olma sürelerinin kısalması, ameliyat sonrası tamamen iyileşme döneminin 6 haftadan 2 haftaya inmesi gibi pek çok artı getiriyor" şeklinde konuştu.

DAHA DÜŞÜK ENFEKSİYON RİSKİ

Küçük kesi yönteminde, ameliyatların az kan kaybı, daha düşük enfeksiyon riski, cerrahi travma ve acının azalması, operasyon sonrası iz kalmasının önüne geçilmesi, ameliyat sonrası istediği pozisyonda yatabilme, hastaneden taburcu olunca araba kullanabilme, hastanede daha kısa yatış, hayata erken ve üretken birey olarak dönme, cinsel hayatın sınırlanmaması gibi pek çok avantajı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakkı Kazaz, pencere tedavisinin kalp cerrahı ile hastası arasında kurulan kozmetik bir köprü olduğunu sözlerine ekledi.