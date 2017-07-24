SAĞLIK
'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:29:26 | Güncelleme: 12:15:33
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Uysal Tan, sıcak havalarda sağlıklı uyku için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi
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Yaz aylarında gündüzleri nefes aldıramayan sıcak havalar, geceleri uyku düzenini de altüst ediyor. Sıcak havaya rağmen kaliteli bir uyku için bazı önlemlerin alınması yeterli olabiliyor.
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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Uysal Tan, sıcak havalarda sağlıklı uyku için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
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HEM SICAK HAVA HEM UYKUSUZLUK DÜZENİNİZİ BOZABİLİR
Yaz sıcakları nedeniyle pek çok insan uyku ile ilgili problemler yaşamaktadır. Yatakta dönüp durmak, gözünü kapatıp uykuya dalmaya çalışmak, her bireyin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir.
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Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için normalde ortalama 37 civarı olan vücut sıcaklığının, uyku sırasında 1-2 derece civarında düşmesi gerekir. Ancak yaz aylarında hem sıcaklığın hem de nem oranının yüksek olması nedeniyle vücut sıcaklığı da ideal seviyeye gelemeyebilir. Bu durumun sonucunda uykusuzluk ortaya çıkmaktadır.
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İŞ BAŞARISI DÜŞÜYOR, KAZA RİSKİ ARTIYOR
Uyku alınamadığı için ertesi gün de dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple iş performansı düşmekte hatta trafik kazaları için risk artmaktadır. Bu nedenle uykusuzluk konusunda mutlaka gerekli önlemler alınmalı, gerekirse konu ile ilgili bir uzmana başvurulmalıdır.
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UYKU KALİTENİZİ ARTIRAN ÖNERİLER
* Sağlıklı bir uyku için ortamın serin olması önemlidir. Çok güneş alan bir mekanda uyunacak ise gün içinde perdeler kapalı olmalıdır.
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* Yatmadan önce ortam mutlaka havalandırılmalıdır.
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* Sıcağa karşı yüksek oranda hassasiyeti olan kişiler klima ve vantilatörün serinletici etkisinden faydalanabilirler. Ancak uyurken klimanın da uyku modunda olması, doğrudan bu havaya maruz kalınmaması önemlidir.
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* Vücudu tam destekleyen ergonomik yataklarda yatılması gerekir.
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* Vücudu tam destekleyen ergonomik yataklarda yatılması gerekir.
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* Çarşaf, yastık kılıfı ve pikelerin pamuklu kumaşlardan seçilmesi önemlidir. Sentetik takımlar terlemeyi artıracağı için önerilmemektedir.
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* Akşam yemeklerinde ağır, yağlı, acılı ve baharatlı yemekler tercih edilmemeli, hafif gıdalar seçilmelidir. Yatmadan 3-4 saat önce yeme içme sonlandırılmalı, gece atıştırmalarından uzak durulmalıdır.
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* Akşam saatlerinde ağır egzersizden kaçınılmalıdır.
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* Daha sık tuvalete kalkma ihtiyacı uykuyu bölecektir. Sıvı tüketimine çok dikkat edilmelidir.
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* Çayda bulunan teofilin maddesi uyku bozukluklarına yol açabilmekte, kahve de kafein içeriği ile uykunun kaçmasına neden olabilmektedir. Dolayısı ile çay, kahve, alkol ve sigara kullanımı da uyku kalitesini bozması nedeniyle önerilmemektedir.
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* Elektronik cihazların yatılacak ortamdan uzak tutulması gerekir. Odada kesinlikle televizyon olmamalı, cep telefonları yatağın başucunda bulundurulmamalı, mümkünse gece kapatılmalıdır.