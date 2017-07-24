SAĞLIK

'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:29:26

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Uysal Tan, sıcak havalarda sağlıklı uyku için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

  • 1 'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
    1 | 16

    Yaz aylarında gündüzleri nefes aldıramayan sıcak havalar, geceleri uyku düzenini de altüst ediyor. Sıcak havaya rağmen kaliteli bir uyku için bazı önlemlerin alınması yeterli olabiliyor.

  • 2 'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
    2 | 16

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Funda Uysal Tan, sıcak havalarda sağlıklı uyku için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

  • 3 'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
    3 | 16

    HEM SICAK HAVA HEM UYKUSUZLUK DÜZENİNİZİ BOZABİLİR

    Yaz sıcakları nedeniyle pek çok insan uyku ile ilgili problemler yaşamaktadır. Yatakta dönüp durmak, gözünü kapatıp uykuya dalmaya çalışmak, her bireyin iş ve sosyal yaşamını olumsuz etkilemektedir.

  • 4 'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
    4 | 16

    Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için normalde ortalama 37 civarı olan vücut sıcaklığının, uyku sırasında 1-2 derece civarında düşmesi gerekir. Ancak yaz aylarında hem sıcaklığın hem de nem oranının yüksek olması nedeniyle vücut sıcaklığı da ideal seviyeye gelemeyebilir. Bu durumun sonucunda uykusuzluk ortaya çıkmaktadır.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!
    5 | 16

    İŞ BAŞARISI DÜŞÜYOR, KAZA RİSKİ ARTIYOR

    Uyku alınamadığı için ertesi gün de dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve konsantrasyon eksikliği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple iş performansı düşmekte hatta trafik kazaları için risk artmaktadır. Bu nedenle uykusuzluk konusunda mutlaka gerekli önlemler alınmalı, gerekirse konu ile ilgili bir uzmana başvurulmalıdır.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000