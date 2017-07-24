'Sıcak hava uyutmuyor' diyenlere 10 öneri!

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Sağlıklı ve kaliteli bir uyku için normalde ortalama 37 civarı olan vücut sıcaklığının, uyku sırasında 1-2 derece civarında düşmesi gerekir. Ancak yaz aylarında hem sıcaklığın hem de nem oranının yüksek olması nedeniyle vücut sıcaklığı da ideal seviyeye gelemeyebilir. Bu durumun sonucunda uykusuzluk ortaya çıkmaktadır.