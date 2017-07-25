Bir tek ‘dile’ faydası yok!

Manisa'ya 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve çeşitli hastalıklara “şifa” olduğu ileri sürülen sudan almak için her gün çok sayıda insan Demirci Köyü’ne geliyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre; vatandaşlar kuyruğa aldırış etmeden bidonlarla su sırası bekliyor.

Şifalı suyun pekçok hastalığa iyi geldiğine de bir tabelayla dikkat çekilmiş. Ancak tabeladaki, “Diyabes yani şekeri dengeliyor”, “Miğde ünserinde faydalı”, “Govatırda şifa çok görüldü” yazıları ise gülümsetiyor. Köy sakinlerinden Halil Palaz, “Amerika ve Japonya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelenler var. Vatandaşların Yarapınarı mevkiindeki suya daha kolay ulaşabilmesi için yolun asfaltlanması, bölgeye tesis ve tuvalet yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Demirci Köyü