SAĞLIK
Charlie Gard bebek hayatını kaybetti
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:02:46 | Güncelleme: 28 Temmuz 2017 Cuma, 20:57:22
HABERTURK.COM
Genetik bir hastalıkla (Mitokondriyal yıpranma sendromu) dünyaya gelen Charlie Gard hayatını kaybetti
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Doğuştan gelen hastalığı nedeniyle yaşam destek ünitesi iel hayatını sürdüren Charlie Gard bebek, ailesinin tüm mücadelesine rağmen, mahkeme kararı ile bağlı olduğu yaşam destek ünitesinden çekilerek hayatını kaybetti.
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İngiltere'de 11 ay önce genetik bir hastalıkla dünyaya gelen Charlie Gard, İngiltere'de dünyaya geldi. Mitokondriyal yıpranma sendromu adı verilen hastalık, dünyada sadece 16 çocukta görülüyor.
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Genetik hastalığın yanı sıra beyin hasarı da olan bebeğin ailesi, minik Charlie'yi kaybetmemek için çok mücadele etse de mücadeleyi sonlandırdıklarını duyurmuştu.
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Doktorlar, makineye bağlı olmadan nefes dahi alamayan Charlie'nin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.
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Bunun üzerine Charlie’nin evebeynleri Chris Gard (32) ve Connie Yates (31) hukuki mücadele başlatmıştı.
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ABD Başkanı Donald Trump da Twitter’dan İngiliz bebeğe yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını açıklamıştı.
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Doktorların itirazına karşın aile, daha önce hiç denenmemiş bir tedavi için Charlie'yi ABD'ye götürmek istediler ve mahkemeye başvurmuştu.
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İngiliz mahkemelerince engellenen bu talep karşısında da yılmayan aile AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)'e gitmişti.
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AİHM, İngiliz mahkemelerinin kararının nihai olduğunu duyurunca acılı aile, mücadelelerinin sona erdiğini açıklamıştı.
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Acılı anne ve baba, “Charlie, seni çok seviyoruz ve her zaman seveceğiz, seni koruyamadığımız için çok üzgünüz. Tedaviyi sürdürmenin onun iyiliği için olmadığına karar verdik, oğlumuzun meleklerin yanına gitmesine izin vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
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Charlie, 4 Ağustos'ta 1 yaşına girecekti.
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