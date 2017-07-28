SAĞLIK

Charlie Gard bebek hayatını kaybetti

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:02:46 HABERTURK.COM

Genetik bir hastalıkla (Mitokondriyal yıpranma sendromu) dünyaya gelen Charlie Gard hayatını kaybetti

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    Doğuştan gelen hastalığı nedeniyle yaşam destek ünitesi iel hayatını sürdüren Charlie Gard bebek, ailesinin tüm mücadelesine rağmen, mahkeme kararı ile bağlı olduğu yaşam destek ünitesinden çekilerek hayatını kaybetti.

  • 2 Charlie Gard bebek hayatını kaybetti
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    İngiltere'de 11 ay önce genetik bir hastalıkla dünyaya gelen Charlie Gard, İngiltere'de dünyaya geldi. Mitokondriyal yıpranma sendromu adı verilen hastalık, dünyada sadece 16 çocukta görülüyor.

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    Genetik hastalığın yanı sıra beyin hasarı da olan bebeğin ailesi, minik Charlie'yi kaybetmemek için çok mücadele etse de mücadeleyi sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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    Doktorlar, makineye bağlı olmadan nefes dahi alamayan Charlie'nin yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar vermişti.

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    Bunun üzerine Charlie’nin evebeynleri Chris Gard (32) ve Connie Yates (31) hukuki mücadele başlatmıştı.

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YORUMLAR 24
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:38
    İngiliz mahkemelerinin gurur bir çocuğun hayatına mal oluyor!!!
  • Misafir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:22
    Zaman herşeyin ilacı. Sil baştan, durmak yok yola devam. Bir Charlie gider diğeri gelir. Bu hep böyle olmadı mı? Hiç birşey hatırlamayacak. .
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 08:58
    Başına gelmeyince bol keseden atmak kolay değil mi?
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