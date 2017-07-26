Dünyada ilk kez yapay kalpli hastaya mide ameliyatı yapıldı

Dünyada ilk kez yapay kalp destek sistemi takılan bir hastaya mide kanseri ameliyatı yapıldı. Yapılan ameliyat sonunda ise hasta sağlığına kavuştu.

İHA'nın haberine göre; kalp yetmezliği sorunu ile hastaneye başvuran 64 yaşındaki Veysel Efendioğlu, burada üst üste geçirdiği iki ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu. Kalbindeki sorun nedeniyle hastaneye başvuran Efendioğlu'na önce yapay kalp destek sistemi takıldı. Kalp Nakli Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balkanay ve Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından Efendioğlu taburcu edildi.

Bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Efendioğlu tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan muayene sonucunda midesinde tümör olduğu tespit edilen Efendioğlu hemen ameliyata alındı. Efendioğlu'nun mide kanseri ameliyatını Genel Cerrahi bölümünden Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Yrd. Doç. Dr. Elbrus Zarbaliyev yaptı. Yapılan bu ameliyat ile dünyada bir ilke imza atılmış oldu.

64 yaşındaki Veysel Efendioğlu'nun kalp ameliyatını gerçekleştiren Kalp Nakli Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balkanay, "Veysel bey bize mart ayında başvurdu. Geldiğinde kalp yetmezliğinin son aşamasındaydı. Kendisini kalp ilaçları ile belli bir noktaya getirdik. Fakat yatağından kalkabilecek durumda değildi. Nakil için 2 ay kalp çıkmasını bekledik. Fakat bu gerçekleşmedi. Son aşamaya gelinmişti. Veysel beyin durumu kötüye gidince uzun dönem etkili Mekanik Kalp Sistemleri dediğimiz makineyi uygulamaya karar verdik. Daha önce rahatsızlıklar geçirdiği için teknik olarak çok zordu ancak biz bu ameliyatı başarı ile gerçekleştirdik" dedi.

Mekanik Kalp Sistemleri makinesini de anlatan Balkanay, "Bu üçüncü jenerasyon bir makinedir. Makine pille çalışıyor. Yedek pilleri de var. Bunlarla birlikte dilerse seyahate bile çıkabilir" dedi.

Dünyada ilk kez yapay kalp destek sistemi takılı bir hastaya mide ameliyatı yapan Prof. Dr. Selçuk Mercan, "Kalp pompası taktıktan sonra kanı sulandıran ilaçlar verildiği için kanama problemleri olabiliyor. Veysel beyde de bir kanama problemi olmuştu. Bu araştırılırken de mide tümörüne rastlandı. Daha önce bir çok ameliyat yaptım ama Veysel beyin durumu daha özeldi. Kendisinde kalp pompası takılı, kanı sulandıran ilaçlar alıyor. Ameliyat sonrası kanama riski olabilirdi. Mideyi çıkardıktan sonra mide ile bağırsak arasında yeni bir yol yapıyoruz. Bu yolda kaçak olsa sıkıntılı durumlar olabilirdi. Ama tümör olduğu için biz bütün bu riskleri göze aldık ve dünyada ilk olan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Sonucunda başarılı bir ameliyat oldu. Veysel bey sağlığına kavuştu. Şuan yürüyor, yemek yiyebiliyor" şeklinde konuştu.

Üst üste geçirdiği iki ameliyatla yeniden hayata dönen Veysel Efendioğlu ise, "Daha önceden başka bir hastanede kalbime pil takılmıştı. Bu artık yetmiyordu. Bir senelik tedavi sürem vardı. Hiçbir ilerleme olmadığı için doktorum beni bu hastaneye yönlendirdi. Durumum çok kötüydü. Gereken testler yapıldıktan sonra ameliyat oldum. Yapay kalbim takıldı ve taburcu oldum. Kontrole tekrar geldim. Mide kanaması tespit edildi. Tekrar hastaneye yatırıldım. Testler yapıldı. Midemde tümör olduğu söylendi. Tekrar ameliyata alındım. Şimdi çok iyi durumdayım. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.