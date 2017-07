"Sevgin İliklerime İşlesin" kampanyasına yoğun ilgi

Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde ''Sevgin İliklerime İşlesin'' adlı kampanya kapsamında Kök Hücre Bağışı ile ilgili bilgilendirme programı gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Türk Kızılay'ı Eskişehir Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Necdet Ayduran, Belkide Sensin Platformu Yetkilisi Seval Ünvermiş, Türk Kızılay'ı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ve davetliler katıldı.

Programda ilk olarak Türk Kızılay'ı Eskişehir Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Necdet Ayduran, Kök Hücre Kan Bağışı hakkında bilgiler vererek, slayt eşliğinde sunum yaptı. Ardından İstanbul Belki de Sensin Platformu Yetkilisi Seval Ünvermiş ise, ilik naklinin öneminden bahsederek, " Kurucumuz Aykut ve eşi Dilara internette gördükleri Efe'ye ilik lazım haberi üzerine niye insanlar bunu bilmiyor'dan yola çıktılar. İlik bekleyen Efe'ye gelen bir ilik olmadı. Efe melek oldu, artık aramızda değil. Daha sonra Aykut ve Dilara daha da hırslanıp önce çevrelerinden başlayarak bizleri bu işe dahil ettiler. Bizler de kendi çevremizden başladık ve şuan çok büyük bir aile haline geldik. İlik nakli gerçekten çok önemli bir hastalık. Bu hastalık asla göz ardı edilmemelidir. Bir damla kan, belki de bir can olacaktır" dedi.

"BİR KARDEŞİMİZİN IZDIRABI VARKEN, ONA DERMAN OLMADAN BANANE DEMEK BİZLERE YAKIŞMAZ"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise; Yaratılanı Yaratandan ötürü seven bir anlayışın temsilcisi olduklarını ve İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın denilen ilkenin doğduğu topraklarda yaşayan insanlar olduklarını belirtti.

Yağcı, "Biz her zaman gururla şunu diyoruz ki, Bilecik ilklerin şehri. Bir kardeşimizin ızdırabı varken, ona derman olmadan banane demek bizlere yakışmaz düşüncesiyle bu yola çıktık. Sadece yaptıklarımızla sorumlu değiliz, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Bir yerde bir sorunu çözme imkanımız varken arkamızı dönüş gitmek bir kurtuluş değil. Aslında orada bir sorumluluğun da başlangıcı da oluşuyor. Bu proje de bize geldiğinde bu duygular içerisinde dedik ki, bizim bu projeyi başlatmamız lazım dedik. Bir öncülük yaparak, farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Bugün 220 bin civarında bağışçımız var. Ama 3 milyon civarında kan ve lösemi hastalıkları, kan hastalıkları var. İlik nakli konusunda kabul edelim, gerideyiz. Yarın Allah göstermesin içimizden biri de bu rahatsızlığın bu hastalığın gelmeyeceğinin garantisi yok. Onun için bugün burada yapmış olduğumuz bu toplantı doğrudan insanı kazanmaya ve insanın en kutsal değeri, hayatını kurtarmaya yönelik bir çalışma olduğu için çok daha değerli olarak görüyoruz. Bir insan, bir dünyaya bedeldir. Geleceğimiz olan yavrularımızdan Allah göstermesin birisinin yüzünü güldürmek, onun hayata tutunmasına destek olmak, ona umut olmak, onu geleceğe aydınlığa ulaştırma noktasında elinden tutan bir insan olmak çok kıymetli ve çok değerli. Bu bir başlangıç. Eminim ki bu dalga, dalga çoğalacak. Bizim insanımız merhametlidir, bizim insanımız yardımseverdir, bizim insanımız sorumluluk sahibidir. Bu zamana kadar olduğu gibi bu olayı da gündeme doğru şekilde iletip, doğru şekilde kullanırsak ki gerek kızılayımız, gerekse sivil toplum örgütlerimiz bu konuda bir alt yapı oluşturdular. Bizim gibi kurumlar da bunları vurgulamayı iyi yaparsa sizin gibi sorumluluk sahibi kardeşlerimiz de bunu etrafa yayarsa, ben kan verdim kök hücre noktasında bundan istediğim zaman vazgeçebilirim ama yarın gerçekten birisine bir umut olabilirim, bir hayat olabilirim, bu beni heyecanlandırıyor. Her insan çok kıymetlidir, çok değerlidir. Onun hayatı çok mukaddestir. Yaratılanı yaratan ötürü seven bir zihniyet olarak onu kurtarma noktasında yerlerimize işlemiştir. Bu çalışmalarımız da o göstergelerden birisidir" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın Türk Kızılay'ı Eskişehir Kök Hücre Kazanım Yetkilisi Necdet Ayduran ve Belki de Sensin Platformu Yetkilisi Seval Ünvermiş'e hediye takdim etmesinin ardından vatandaşlar kök hücre bağışı için kan verdiler.