Kulak çubuğu kullanmak zararlı mı?

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özkırış, kulak çubuklarının, yaz aylarında daha çok görülen enfeksiyon riskini artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Mahmut Özkırış, yaz aylarında havuz ve denize girme sıklığının artmasıyla birlikte dış kulak enfeksiyonları şikayetlerinin de arttığını belirtti. Denizden ziyade durgun su olduğu için havuzların daha fazla enfeksiyon tehlikesi taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Mahmut Özkırış, hijyene önem verilen havuzların tercih edilmesi önerisinde bulundu.

ŞİDDETLİ KULAK AĞRISI EN ÖNEMLİ BULGU

Dış kulak enfeksiyonlarında en sık görülen bulgunun şiddetli kulak ağrısı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Özkırış, "Bazen ağrı o kadar şiddetli oluyor ki, kişinin hareketlerini bile kısıtlayabiliyor. Kulakta tıkanıklık hissi, akıntı ve işitme azlığı da diğer bulgulardan. Bu bulgularla gelen hastaları muayene ettiğimizde özellikle dış kulak yolunun tıkalı ve kanalın daralmış olduğunu gözlemliyoruz. O bölgedeki akıntı ve iltihabi dokuları temizleyip özel damlalarla oradaki enfeksiyonu geriletmeye çalışıyoruz" dedi.

TEMİZLİK ÖNEMLİ

Söz konusu enfeksiyonların, dış kulakta yoğun salgı üreten ve dış kulak yolu tıkanmış olan insanlarda, zemininde kronik enfeksiyonu, diyabet, kronik böbrek yetmezliği gibi hastalığı olanlarda daha sık gözlemlendiğini kaydeden Doç. Dr. Özkırış, "Bu tür hastaların havuza ya da denize gitmeden önce mutlaka bir kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Dış kulak yolunda herhangi bir kir varsa havuza gitmeden önce o bölgenin temizlenmesi, o bölgede tıkanıklığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Ve kişi çok sık kulak enfeksiyonu geçiriyorsa da, dış kulak yolunu tıkayıcı ve havuz suyu ile temasını önleyici tıpaların mutlaka kullanılması gerekiyor" dedi.

Doç. Dr. Özkırış, tedavinin en fazla 5 gün devam ettiğini ve bu süre zarfında bölgenin temiz tutulması gerektiğini ifade etti.

KULAK ÇUBUĞU TIKANIKLIĞI ARTIRIYOR

Bunun yanı sıra, temizlikte kulak çubuğu kullanılmasının, sonradan oluşacak enfeksiyonlara zemin hazırladığına dikkat çeken Doç. Dr. Özkırış, "Kulak çubuklarının hastalarımız tarafından kullanılmasını önermiyoruz. Bunun da nedeni kulak çeperindeki kirleri iç tarafa doğru itmesi ve tıkanıklığı daha da artırması. O bölgedeki mikrobiyolojik florayı da bozduğumuz için enfeksiyonu da kolaylaştırmış oluyor. Kesinlikle kulak pamuklarının kullanılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.