Sağlıkta dönüşüm Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun olacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yeni görevi kapsamında memleketi Samsun’a ilk ziyaretini yaptı. Demircan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sağlık sektöründe AK Parti hükümetlerinin yüksek bütçeli çalışmalar yaptığına dikkati çeken Demircan, çıtanın yükseğe alındığını, bunun sürdürülebilirliği ve çıtayı daha da yukarıya çekme aşamasına başlandığını aktardı. Türkiye’de sağlıkta ikinci dönüşüm döneminde olunduğunu vurgulayan Demircan, şehir hastanelerinin bunun önemli göstergeleri arasında bulunduğunu belirtti. Türkiye’de yüksek standartlı hizmet verildiğini dile getiren Demircan, şöyle devam etti: “Sadece Türkiye’ye değil, Türkiye’nin dışındaki dünyaya, özellikle etrafındaki ülkelere sağlık hizmetlerini ulaştırma, onların da bu hizmetlerden yararlanması imkânını sunacak şekilde standardı yüksekliğe dönüktür. Türkiye bunu başaracak güçtedir ve başarmaktadır. Adım, adım bu da gelişmektedir. Sağlıkta yönetimdeki dağınıklığı giderecek, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı sistemine uygun, diğer yönetim alanlarında olduğu gibi dönüşüm olacaktır. Bu, sağlık hizmetimizin sürdürülebilir, daha kaliteli verilmesini sağlayacaktır.”

‘SANAYİ GELİŞSİN’

Bakan Demircan, Samsun’un sağlık endüstrisine tıbbı cihaz üretimi ile katkıda bulunduğunu da anlatarak, “Samsun’da bir medikal kümelenme başlamıştır. Bu, emeği yoğun bir sektör. Sağlık sektörüne hizmet edebildiği gibi bu sektördeki gelişmeler aynı zamanda savunma sanayisinde bile kullanılabilecek gelişmelerdir” diye konuştu.

“Sağlık alanında büyük hamleleri yaparken, büyük harcamaları ülkemizin sağlıkta sanayi yönünden gelişmesinin önünü açacak şekilde yapmaya planlıyoruz” diyen Demircan, “Istiyoruz ki Türkiye’de üretebildiklerimizi kullanılım önce. Türkiye’nin sanayisi gelişsin” açıklamasını yaptı. Tıbbı cihazlar sektörünün sadece iç tüketime değil, dışa da ürün üretmesini istediklerinin altını çizen Demircan, şu ifadeleri kullandı: “Üretemediklerimizi dışarıdan alıyorsak, mümkün mertebe o üretemediğimiz ürünü alma şartları arasına Türkiye’de üretilmesini... En azından Türkiye’de ortaklar bularak buraya teknoloji transferinin sağlanmasını etkileyecek şekilde alımları yönlendirmek istiyoruz. Türkiye’yi yabancı sağlık cihazları tüketim pazarı olmaktan çıkarmak istiyoruz”