‘Prenses’ mutluluğu

Şanlıurfa'da Çetinkaya Ailesi’nin 2 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Evin, ALS hastalığına bağlı olarak sol el parmakları olmadan dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; uzun süre araştırmalar yapan baba Sinan Çetinkaya, merkezi İstanbul’da bulunan uluslararası robotel.com isimli siteye üye olarak başvuruda bulunup kızı için mekânik el talebinde bulundu. Site görevlileri, Çetinkaya’yı, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi yetkililerine yönlendirdi. Evin’in bileğine, STEM ile Bilim Merkezi’nde görevli öğretmenlerce tasarlanan ve “Prenses” ismi verilen mekanik el takıldı.