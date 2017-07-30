Evin Çetinkaya
SAĞLIK

‘Prenses’ mutluluğu

Evin Çetinkaya, ALS hastalığına bağlı olarak sol el parmakları olmadan dünyaya geldi. Evin'e “Prenses” ismi verilen mekanik el takıldı

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:54:58 Güncelleme: 10:57:53

Şanlıurfa'da Çetinkaya Ailesi’nin 2 çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Evin, ALS hastalığına bağlı olarak sol el parmakları olmadan dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; uzun süre araştırmalar yapan baba Sinan Çetinkaya, merkezi İstanbul’da bulunan uluslararası robotel.com isimli siteye üye olarak başvuruda bulunup kızı için mekânik el talebinde bulundu. Site görevlileri, Çetinkaya’yı, Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi yetkililerine yönlendirdi. Evin’in bileğine, STEM ile Bilim Merkezi’nde görevli öğretmenlerce tasarlanan ve “Prenses” ismi verilen mekanik el takıldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER