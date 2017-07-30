Rahim Durmaz'ın kalp kapağı, kol damarından değiştirildi

Nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin yanı sıra, mesane problemi nedeniyle hastaneye başvuran ve kontrolleri sırasında aort darlığı tespit edilen 80 yaşındaki Rahim Durmaz'ın kalp kapağı, kasık damarlarının tıkalı olması nedeniyle kolundaki damardan uygulanan "Transkateter Yöntemle Aort Kapak Değiştirilmesi" TAVI yöntemiyle değiştirildi.



Çeşitli sağlık sorunlarıyla hastaneye başvuran Durmaz'ın, mesane sorunu nedeniyle olacağı operasyon öncesi yapılan rutin kontrollerinde ileri derecede aort darlığı saptandı.

Bunun üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ertuğrul Okuyan tarafından muayenesi gerçekleştirilen hastanın, TAVI yöntemiyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Kasık damarları da tıkalı olan Durmaz'ın kalp kapağı TAVI yönteminin kol damarından uygulanmasıyla değiştirildi. Durmaz, Doç. Dr. Okuyan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.



"TAVI HASTA VE HEKİM AÇISINDAN CİDDİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR"



Doç. Dr. Okuyan, hastanın aort kapağında ileri derecede daralma olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Okuyan, "Hastamıza TAVI yöntemiyle girişimde bulunma kararı aldık ancak yapılan kontrollerinde Rahim amcanın kasık damarlarının ikisinin de tıkalı olduğunu tespit ettik. Onun için hastamıza, koldan çıkan damardan girerek müdahalede bulunduk ve kalp kapağını bu yöntemle değiştirdik." dedi.



Bu açıdan Durmaz'ın özellikli bir hasta olduğuna işaret eden Okuyan, şöyle devam etti: "Türkiye'de daha önce de çok nadir uygulanan bir yöntem bu. Hatta bazen hastaların kasık damarları uygun olmadığı için 'Sen kapalı ameliyat olamazsın.' şeklinde yönlendirildiğine de şahit olduk. Bu konuda Rahim amcanın operasyonu çok başarılı geçti. Her şeyiyle sağ salim atlattık ama zor bir vakaydı. Bugün kendisini böyle iyi bir pozisyonda görmek bizleri mutlu etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı birçok sağlık uygulama ve araştırma merkezinde TAVI yöntemi başarıyla uygulanabilmektedir."



Ertuğrul Okuyan, ileri yaşların hastalığı olduğu için bu hastaların açık kalp ameliyatı olmasının çoğunlukla birçok riski de beraberinde getirdiğini aktararak, "Tüm bu riskleri değerlendirip hastanın yüksek risk grubunda olduğunu düşünüyorsak bu kişileri kapalı yöntemlerle tedavi ediyoruz. TAVI yöntemi hasta ve hekim açısından ciddi avantajlar sağlıyor. Bu yöntem büyük bir kolaylık, büyük bir nimet. Ama tabii ki seçilmiş, uygun hastalarda yapılması koşuluyla." değerlendirmesinde bulundu.



"AORT DARLIĞI ANİ ÖLÜMLERE SEBEP OLABİLİR"



Ertuğrul Okuyan, aort darlığının yaşla ortaya çıkan ve ilerleyen sinsi bir hastalık olduğunu ve genellikle 70-80'li yaşlarda görüldüğünü söyledi. Hastalığın doğumsal nedenlerle bazı hastalarda daha erken yaşta görülebildiğini dile getiren Okuyan, şunları anlattı: "Hastalık, giderek artan nefes darlığı, efor kapasitesinde azalma, göğüs ağrıları, bayılma, ani ritm bozukluklarıyla kendini gösterebilir ve ani ölümlere de sebep olabilir. Daha önce hiçbir şikayeti olmayan ve aniden ölen bu yaşlardaki hastalarda mutlaka akla gelmesi gereken senaryo aort darlığıdır. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki hastalarda ortaya çıkan göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma gibi durumlarda mutlaka hekime başvurulması ve yılda bir kez kardiyoloji muayenesi yaptırılması gerekiyor."

Doç. Dr. Okuyan, TAVI yöntemiyle uygulanan operasyonun devlet hastanelerinde hiçbir ücret alınmadan gerçekleştirilebildiğini vurgulayarak, sözlerini "Allah devletimize zeval vermesin. Çok şükür bugün hastalarımız hastaneye girmelerinden itibaren hiçbir şeye, hiçbir şekilde para ödememekte. Bunlar oldukça pahalı teknoloji ve operasyonlar. Gerçekten bu operasyonu ücretli olarak yaptırmak çok çok zor, imkansız gibi bir şey. Sağ olsun devletimiz, bakanlığımız gereken imkanları sağlıyor. Devlet hastanelerinde bu işlerden hiçbir şekilde para alınmıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki hiçbir kurumda da bu operasyonlar için herhangi bir ücret ödenmiyor" ifadeleriyle tamamladı.

Operasyon sonucunda sağlığına kavuşan 80 yaşındaki Durmaz da ameliyattan önce ciddi sağlık sorunları olduğunu dile getirerek, "Bana daha önce kimse bir kalp hastalığım olduğunu söylemedi. Sağ olsun doktor beyden, Allah razı olsun bizimle ilgilendi. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Allah'ıma bin şükür olsun. Rabbim ona daha uzun ömürler versin." şeklinde konuştu.