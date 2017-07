Ahmet Demircan: Türkiye'yi dünya üzerinde parmakla gösterilir sağlık merkezi haline getireceğiz

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şehir hastanelerinin başını çektiği ve lokomotifliğini yaptığı bir dönüşüm dönemine girildiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre; Bakan Demircan, "Biz de bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız ve Türkiye'yi bölgesinde ve dünya üzerinde parmakla gösterilir ve örnek alınır bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedeflerimize koymuş bulunuyoruz" dedi.

Çeşitli ziyaretler yapmak için Samsun'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, partisinin İlkadım İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette partililere açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, Türkiye'yi dünya da sağlık alanında parmakla gösterilir merkez haline getirmeyi hedeflerine koyduklarını belirterek, şöyle dedi: "Türkiye'nin sağlıkta gelmiş olduğu seviye başarılıdır. Bu seviyeyi burada terk etmek noktasında değiliz. Bunu daha yukarıya taşıyacağız. Bunun için sağlıkta ikinci dönüşüm başarılı bir şekilde başlamış, devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde şehir hastanelerinin başını çektiği ve lokomotifliğini yaptığı bir dönüşüm dönemine giriliyor. Biz de bu konuda üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız ve Türkiye'yi bölgesinde ve dünya üzerinde parmakla gösterilir ve örnek alınır bir sağlık merkezi haline getirmeyi hedeflerimize koymuş bulunuyoruz."



"SIKINTILI NOKTALAR GELİRSE GEREKENİ YAPACAĞIZ"



Sağlık alanında sıkıntı noktalar olduğunda gerekenlerin yapılacağını söyleyen Bakan Demircan, şunları söyledi: "Türkiye'de sağlık hizmetleri belli bir seviyeye gelmiştir. Bizim milletimizin karşısında yüzümüzü ak eden hizmetlerin hemen hepsi öyledir ama önde çıkan hizmetletlerden biridir. Sağlıkla ilgili Türkiye'de elbette bir takım problemler vardır. Şu an da bakanlık olarak tespit yapıyoruz. Çünkü çok dinamik bir hizmet. Her an gelişme duyulan bir hizmet. Bir vatandaşımız hizmete ulaşamazsa biz bundan kendimizi sorumlu tutarız. Mesela en son bir dağcı kardeşimiz Bir vatandaşımız Kaçkar Dağları'nda 3 bin 500 metrede rakımda düşerek ayağını kırdı. Biz ona ulaşmak için sabaha kadar takip ettik olayı ve bu sabah alındı oradan. Helikopterler inemedi. Karayoluyla ulaşıldı ve tedavisi yapıldı. Böyle bir hizmet. Alan, zaman ve mekan tanımıyor. Böyle bir hizmette elbetteki sıkıntılı noktalar gelirse gerekeni yapacağız."

Bakan Demircan, konuşaması ardından partisinin Canik İlçe Başkanlığı ziyareti için ayrıldı.