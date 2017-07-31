Kolera Yemen’de 1922 can aldı

İç savaşın sürdüğü Yemen’de halk salgın hastalıkların da pençesinde. Dünya Sağlık Örgütü, ülkede 1 ay önce başlayan kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının bin 922’ye ulaştığını belirtti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; açıklamada, 419 bin 804 kişide kolera şüphesi tespit edildiği ve salgın nedeniyle ölüm sayısının en fazla olduğu bölgenin ülkenin kuzey batısındaki Hacca ile liman şehri Hudeyde olduğu bildirildi. Salgından günde ortalama 5 bin kişinin etkilendiği belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden yapılan açıklamada ise Yemen’de kolera vakasından etkilenenlerin sayısının yıl sonunda 600 bine çıkabileceği belirtildi. Birleşmiş Milletler’in Yemen’deki yardım çalışmalarının koordinatörü Jamie McGoldrick, salgının iç savaş nedeniyle ortaya çıktığını ve “tamamen insan yapımı” olduğunu ifade etti.

DSÖ

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