Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Sağlıkta Türkiye’nin kesbetmiş olduğu bu seviye, başarılı bir seviye. Bu seviyeyi burada terk etmek durumunda değiliz. Bunu daha yukarıya taşıyacağız” dedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; memleketi Samsun’da AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Demircan, şunları söyledi: “Gecemizi gündüzümüze ekleyeceğiz. 7/24 değil, 7/25 çalışmak zorundayız. Türkiye’deki sağlık hizmetleri belli bir seviyeye gelmiştir. Milletimizin karşısında yüzümüzü ak eden hizmetlerden birisidir. Sağlıkla ilgili Türkiye’de elbette birtakım problemler vardır. Biz şu anda tespitlerimizi yapıyoruz. Bir vatandaşımız hizmete ulaşamazsa biz kendimizi sorumlu tutarız.”