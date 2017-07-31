B vitaminini ihmal etmeyin!

Geçtiğimiz hafta ‘Vitaminler: Her İşte Onlar Var’ başlıklı bir yazı kaleme almış ve sizlere yeterli vitamin alımının önemini anlatmaya başlamıştım. Bugün konumuz B vitamini. Sağlıklı bir sinir sistemi, beyin fonksiyonları ve cilt için B vitamini ihmal edilmemeli!



HT Magazin'den Güneş Aksüs'ün yazısına göre; sinirlerinizin, cildinizin, saçlarınızın, karaciğerinizin, ağız sağlığınızın, beyin fonksiyonlarınızın sağlıklı olmasını istiyorsanız yeterli B vitamini almanız gerekiyor. Kim istemez ki tüm organları sağlıklı çalışsın, hiç unutkanlık yaşamasın, hiç saçı dökülmesin, hastalanmasın... Ama yediklerimizin bizi bu kadar etkileyeceğini çoğu zaman düşünmüyoruz. Acaba “2 gün de sebze yemesem ne olacak ki?” ya da “Evde meyve bitti, günlerdir yemedim” derken veya sürekli dışarıda yemek yediğimizden ev yemeklerini unutmuşken ne kadar vitamin aldığımızı düşünüyor muyuz? Düşünün. Hele hele aç kalarak kendi kendinize diyet yapıyorsanız mutlaka düşünün!



YAŞLILARDA DAHA ÖNEMLİ



B vitamini enerji üretiminde rol alır, depresyona karşı koruyucudur. Yaşlılar için B vitamini çok daha fazla önem kazanır. Çünkü emilimi yaş ilerledikçe azalır. Gençken B vitamini düşük olanların emilim yaşlandıklarında daha da azalacağı için düzenli B vitamini kontrolü ve takviyesi yapmaları gerekebilir.



B1 VİTAMİNİ SİNİRLERİ KORUR

Ne işe yarar?



Kan oluşumuna yardımcı olur. Karbonhidrat metabolizmasında, beyin fonksiyonlarında rolü vardır. Enerji, büyüme, iştah ve öğrenmede etkilidir. Kaslar için de çok önemlidir.



Eksikliğinde ne olur?



Kabızlık, ödem, iştahsızlık, kaslarda sorun, sinir, depresyon, ağrı, halsizlik, unutkanlık, zayıflık. ‘Beriberi hastalığı’ denen cilt hastalığı da görülebilir.



Hangi besin ve bitkilerde bulunur?



Esmer tahıllar (yulaf, esmer pirinç, buğday), yumurta sarısı, balık, karaciğer, bakla, bezelye, yerfıstığı, tavuk, kuşkonmaz, lahana, fıstık, erik, kuru üzüm, kuru erik, papatya, rezene, çemenotu, bira mayası, ısırganotu, maydanoz, nane, kuşburnu, adaçayı.



B2 VİTAMİNİ BÜYÜMEYİ SAĞLAR



Ne işe yarar?



B2 vitamini (riboflavin), vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan ve büyümeyi sağlayan vitaminlerdendir. Göz sağlığını korur, yorgunluğu önler, katarakta karşı koruyucudur. Cilt, saç ve tırnak sağlığında çok önemlidir.



Eksikliğinde ne olur?



Ağız kenarında çatlaklar, göz bozuklukları, ağız ve dilde problemler görülebilir. Cilt sorunları artabilir. Yorgunluk, halsizlik, depresyon ve zihinsel yorgunluk görülür.



Hangi besin ve bitkilerde bulunur?



Süt, peynir, yumurta, balık, kurubaklagiller, et, tavuk, ıspanak, yoğurt, kuşkonmaz, avokado, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, mantar, papatya, rezene, kuşburnu, adaçayı.



B3 VİTAMİNİ DEPRESYONA KARŞI KORUYUCUDUR

Ne işe yarar?



B3 vitamini (niasin), dolaşım sistemi ve sağlıklı cilt için önemlidir. Kolesterolü düşürür, sinir sistemini korur. Mide sıvılarının salımında etkilidir.



Eksikliğinde ne olur?



Cilt problemleri, bunama, anksiyete, unutkanlık, depresyon, zayıflık ve iştahsızlık görülebilir.



Hangi besinlerde bulunur?



Karaciğer, bira mayası, brokoli, havuç, süt, peynir, mısır, hurma, yumurta, balık, yerfıstığı, patates, domates, buğday, rezene, adaçayı ve kuşkonmazda.



Fazlalığında ne olur?



Yüzde kızarıklık yapabilir. Dozu önemlidir. Doktor ve diyetisyeninize sormadan almayın!

‘KURUYEMİŞ ANSİKLOPEDİSİ' RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI



Geçtiğimiz hafta, Türkiye’de kuruyemiş konusunda kapsamlı olarak yapılan ilk çalışma olan ‘Kuruyemiş Ansiklopedisi’nin tanıtımına katıldım. Akademisyen, uzman ve araştırmacılardan oluşan 33 kişilik yazar kadrosunun titiz çalışması sonucunda hazırlanan ‘Kuruyemiş Ansiklopedisi’ kuruyemişin dünya tarihindeki ve toplumsal yaşamdaki yerini müzikten gastronomiye, öykülerden atasözlerine, yerel kültürlerden edebiyata kadar birçok alanı mercek altına alarak gözler önüne seriyor.



Tadım’ın desteğiyle, 21 Temmuz’da raflardaki yerini alan ansiklopedinin tanıtım gecesinde usta sanatçı Ali Poyrazoğlu keyifli bir sunum yaptı. Anlatmaya başladı mı büyüleniyorsnuz, nasıl da güzel anlattı kuruyemişle hikâyesini... Ağzına sağlık Ali Poyrazoğlu.