SAĞLIK

Tuzu azaltmanın yolları!

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:25:50

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, tuzu azaltmanın 10 pratik yolu hakkında bilgi verdi

  • 1 Tuzu azaltmanın yolları!
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    Ülkemizde 15 milyon yüksek tansiyon hastası var ve yarısı hastalığının farkında değil. Farkında olanların da yarısının kan basıncı kontrol altında değil.

  • 2 Tuzu azaltmanın yolları!
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    Tuzu azaltmak kan basıncı kontrolünü kolaylaştırmanın yanı sıra sağlıklı yaşam için de oldukça yararlıdır. Ülkemizde hemen hemen herkes önerilen tuz miktarından çok daha fazla tuz tüketiyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, tuzu azaltmanın 10 pratik yolu hakkında bilgi verdi.

  • 3 Tuzu azaltmanın yolları!
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    1. Sofradan tuzluğu kaldırın.

  • 4 Tuzu azaltmanın yolları!
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    2. Tuzsuz ekmeğe geçin, ekmeği azaltın.

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  • 5 Tuzu azaltmanın yolları!
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    3. Tuza alternatifleri deneyin. Yediğimiz gıdalara tuz dışında tatlar katmak işleri kolaylaştırır. Limon, karabiber, kırmızıbiber, kimyon, sirke, nane, kekik, soğan, sarımsak, baharatlar, değişik otlar gibi…

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