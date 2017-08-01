James Bedford, dünyanın dondurulan ilk insanı. 50 yıldır cryo tüpü içinde donmuş halde bekleyen ABD vatandaşı Bedford, 12 Ocak 1967'de 73 yaşındayken cryo tüpüne girerek dondurulan ilk insan olmuştu. 1967 yılında dondurulan James Bedford uyandı mı? Geçmişte dondurulmuş olan bir insanı yeniden hayata döndürmek mümkün mü?

Böbrek kanseri olan ve tedavi edilemeyen James Bedford, ölümü beklemek yerine hastalığına ilerleyen yıllarda bir çözüm bulunacağını düşünerek, cryo tüpüne girdi. Dondurulmasının ardından 50 yıl geçen James Bedford, o günden beri resmen ölü kabul ediliyor olsa da tıbbi olarak ölü değil.

Cryo tüpünde organları bozulmadan bekleyen James Bedford, henüz uyanmadı ancak dondurulmuş insanları organlara hasar vermeden geri çözmenin bir yolu bulunduğu zaman tekrar hayata döndürülecek.

James Bedford