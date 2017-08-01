Organları ters doğan Ahmet Efe Gövcü nakille hayata tutundu

Vücutta organları ters yerde bulunan ve safra yolları gelişmemiş 22 aylık karaciğer sirozu hastası bebek, karaciğer nakli ile yaşama tutundu.



Dünyada çok az örneği bulunan ameliyat, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesinde yapıldı.



Ankara Üniversitesi karaciğer nakli merkezinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışan Güney Kore Asan Tıp Merkezinden Prof. Dr. Chul-Soo Ahn'ın da yer aldığı operasyon, Ankara Üniversitesi Karaciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Deniz Balcı başkanlığında, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kaan Karayalçın, Kalp-Damar Cerrahisi AD Başkanı Prof. Dr. Rüçhan Akar, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Meltem Koloğlu, Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Can'dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.



"KARIN BÖLGESİNDEKİ ORGANLARI TAMAMEN TERS"



AÜ Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Deniz Balcı, 22 aylık Ahmet Efe Gövcü'nün doğumsal bir karaciğer hastası olduğunu belirterek, doğumun gerçekleştiği ayı takiben sarılık nedeniyle hastaneye başvurduklarını ve yapılan tetkiklerde bebeğin safra yollarının doğumsal olarak gelişmediğinin tespit edildiğini söyledi.

İleri tetkiklerde, Ahmet Efe'nin karın bölgesindeki organlarının tamamen ters yerleşimli olduğunun saptandığını ifade eden Balcı, şunları söyledi: "Bebeğimizin karaciğeri sol, dalağı sağ tarafta bulunuyor ve 5'ten fazla sayıda küçük küçük dalağı var. Buna tıp dilinde 'heterotaxi-situs inversus polispleni sendromu' deniyor. Aynı zamanda bağırsakları da karın içerisinde tamamen ters yerleşimli. Bir de ameliyatı en zorlaştıran unsur, kalbe kan götüren ana damarları da karın içinde ters yerleşimli. Sol tarafta olması gereken atardamar sağda, sağ tarafta olması gereken ana toplardamarlar da sol tarafta yerleşimliydi."



Ahmet Efe'nin yaklaşık 2 aylıkken bağırsakların safra yollarını bağlanmasını sağlayan bir operasyon geçirdiğini anlatan Balcı, bu ameliyattan sonra sağlık durumunda kısmen düzelme olduğunu, ancak tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle karaciğer sirozu geliştiğini aktardı.



"ULUSLARARASI KARACİĞER NAKLİ KONGRESİNDE SUNULACAK"



Kendilerine yapılan başvuru sonrasında Ahmet Efe'nin yaşayabilmesi için ameliyat olması gerektiğine karar verildiğinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti: "Çünkü, sürekli geçirdiği enfeksiyonlar, büyümesini engelliyor, bağışıklık sistemini yıpratıyor ve hayatını tehdit ediyordu. Ahmet Efe'nin organlarının ters yerleşimli olması ameliyatı zorlaştırıyordu. Ameliyatı, ana damarların yerleşimi ve karaciğerin çok büyük olup tüm karnı kaplaması nedeniyle 'ECMO' denilen bir kalp-akciğer pompasına bağlanarak yapıldı. Bu pompa, vücudun alt tarafından gelen kanı, ana damardan kalbe vücut dışından aktarıyor ve biz hastanın hasta karaciğerini çıkartarak, yeni karaciğeri dikerken kalple ilişkili sorunlar ve kanama riski ortadan kalkıyor. Annesinin karaciğerinin yaklaşık yüzde 18'i alınarak, ameliyat sırasında küçültülerek Ahmet Efe'ye uygun hale getirilerek nakledildi. Şimdi tamamen normal çalışan bir karaciğeri var. Artık, annesiyle birlikte odaya alıyoruz.



Eğer, bu şansı yakalamamış olsaydı, tekrarlayan enfeksiyonlarla her an kaybedebileceğimiz endişesini yaşıyorduk, yine enfeksiyonlar nedeniyle ameliyatı iki kez ertelendi. Ama şimdi sağlık durumu iyi. Sağlıklı günler, Ahmet Efe'yi bekliyor."



"Bu ameliyat, dünyada çok nadir yapılan bir operasyon ve ciddi risk taşıyordu. Bilindiği kadarıyla bu ameliyat, Türkiye'deki ilk ameliyat ve dünyada da çok nadir yapılan bir operasyon." diyen Balcı, Ahmet Efe'nin tamamen sağlığına kavuştuktan sonra operasyonun, ilk uluslararası karaciğer nakli kongresinde Türkiye adına bildiri olarak gönderileceğini ve yayımlanacağını sözlerine ekledi.

"2-3 HAFTA SONRA TABURCU OLMASI BEKLENİYOR"



AÜ Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Ahmet Efe'nin 9 gün önce annesinden yapılan karaciğer nakli ile yaşama şansı yakaladığını anlatarak, nakilin ardından hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını söyledi.



Ahmet Efe'nin operasyondan bir gün sonra solunum cihazından ayrıldığını aktaran Kendirli, operasyon başarılı geçtiği için herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadığını vurguladı. Kendirli, küçük Efe'nin bugün yoğun bakımdan çıkarılarak, servise alınacağını ve yaklaşık 2-3 hafta sonra taburcu edilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.



- "Oğlum sürekli elimi tutmak istiyor"



Nakil yapılan Ahmet Efe'nin annesi 25 yaşındaki Cemile Gövcü, biri 6 diğeri 3 yaşında iki çocuğu daha olduğunu belirterek, "Çocuklarımdan ikisi sağlıklı, üçüncü çocuğum karaciğerinden rahatsız olduğu için karaciğer nakli gerekiyordu. Ben de evladıma karaciğerimi seve seve bağışladım. İkimiz de ameliyata girdik, çocuğumun hayatı kurtuldu. Onun sağlığının yerinde olduğunu görmek, mutluluk verici, şu an çok mutluyum." dedi.



Ameliyatın riskli olması nedeniyle çocuğunu kaybedebileceği korkusu yaşadığını anlatan anne Gövcü, ameliyat iyi geçtiği için kendilerini iyi hissettiklerini söyledi. Anne Gövcü, "Ameliyat sonrası oğlumla ilk göz göze geldiğimde öyle mutluydum ki. Oğlumu Allah'ım bana bağışladı, doktorlarımızdan da Allah razı olsun. Oğlum sürekli elimi tutmak istiyor." diye konuştu.